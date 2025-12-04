Fiyat/Performans Canavarı OnePlus Ace 6T Resmen Tanıtıldı: Orta Segment Fiyatına Snapdragon 8 Gen 5, 8300 mAh ve Dahası

OnePlus orta-üst segmentte konumlanan telefonu Ace 6T'yi resmen tanıttı. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 5'i kullanan ilk telefon olarak geliyor. Ayrıca sınıfındaki en büyük bataryaya sahip.

Son yılların en dikkat çeken markalarından biri olmayı başaran OnePlus, geçtiğimiz haftalarda Ace 6T isimli telefonunu duyurmuş ve bazı özelliklerini paylaşmıştı. Şirket, şimdi ise Çin’de düzenlediği bir lansman ile cihazın özelliklerini, fiyatını ve tüm detaylarını resmen açıkladı.

OnePLus Ace 6T modeli, ön tarafta çok ince çerçeveli bir ekran tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Arkada ise pil şeklinde kamera adasına yerleştirilen 2’li kamera görüyoruz. Orta segmentte konumlanan cihaz, işlemcisi başta olmak üzere her detayıyla iddialı olacak.

OnePlus Ace 6T neler sunuyor?

Telefonda** 6,83 boyutunda** düz bir ekran görüyoruz. AMOLED panel kullanılan bu ekranda 1272x2800, yani 1.5K çözünürlük sunuluyor. Yenileme hızı ise 165 Hz’e kadar çıkıyor. Ekranın akıcı ve çok kaliteli bir deneyim sunacağını söylemek mümkün. 1800 nit tepe parlaklık ile yüksek ışıklı ortamlarda bile ekran rahatça görülebiliyor.

Ace 6T, Qualcomm’un yakın zamanda tanıttığı çok daha iyi CPU ve GPU performansı sunan orta-üst segment işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5’i kullanan ilk telefon olarak kayıtlara geçti. Ona 16 GB LPDDR5X RAM ve** 1 TB’a kadar çıkan** UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.

Cihazın arkasında 50 MP’Lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera görüyoruz. Ona 8 MP’lik ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 16 MP’lik f/2.4 açıklıkta selfie kamerası var. 4K 60 FPS, 720p 480 FPS’e kadar yavaş çekim, yapay zekâ kamera özellikleri gibi öne çıkan detayları da var.

Telefonun bir diğer dikkat çeken kısmı ise şüphesiz bataryası. Öyle ki cihazda silikon karbon teknolojisi sayesinde** 8300 mAh’lik devasa bir batarya** sunuluyor. Bu segmentteki en büyük bataryalı telefon olduğunu söylemek mümkün. 100W hızlı şarj desteğiyle geldiğini ekleyelim. Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16’yla çıkacak.

OnePlus Ace 6T teknik özellikleri

Ekran 6,83 inç, 1272x2800 piksel, 165 Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 16 MP Batarya 8300 mAh (100W) İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OnePlus Ace 6T fiyatı