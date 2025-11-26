2026'nın En Güçlü Telefonlarında Kullanılacak Snapdragon 8 Gen 5 Tanıtıldı

Qualcomm, üst segment telefonlarda kullanılacak yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5'i tanıttı. Çip, büyük iyileştirmelerle geliyor.

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden olan Qualcomm, Snapdragon çipleriyle piyasadaki çoğu Android telefona güç veriyor. Şimdi ise şirket, üst seviye Android telefonlarda göreceğimiz, birkaç aydır geleceği konuşulan yeni premium segment işlemcisi **Snapdragon 8 Gen 5’i **tanıttı.

Qualcomm’un amiral gemisi seviyesinde performans sunan işlemcileri arasına katılan Snapdragon 8 Gen 5, kullanıcılara büyük performans iyileştirmeleri sunacak. Yapay zekâ, kamera ve oyun gibi konularda çok daha iyi bir deneyim sunulacak.

Snapdragon 8 Gen 5 neler sunuyor?

Snapdragon 8 Gen 5’in temel odak noktalarından biri kullanıcı-cihaz etkileşimini iyileştirmek. Platform, mikrofon ve sensör girişlerini akıllıca birleştirmek üzere tasarlanmış Qualcomm Sensing Hub'ı entegre ederek, kullanıcıların konuşma niyetini algılayarak cihazı ellerine almaları ve yapay zeka asistanlarını etkinleştirmelerine olanak tanıyor. AI Engine sayesinde kişiselleştirilmiş öneriler ve bağlam odaklı etkileşimler sunabilen aracı yapay zekâ asistanlarının kullanımını kolaylaştırılıyor. Cihaz içi yapay zekâ deneyimlerine güç veren Hexagon NPU’nun** %46 performans iyileştirmesiyle** geldiğini ekleyelim.

3.8 GHz’e kadar hız sunan Oryon CPU’yla gelen Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, CPU tarafında önceki nesle göre** %36 daha iyi performans** veriyor. Ayrıca web taramalarında ise Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla %76 iyileştirme var. Bu artırılmış işlem gücü sayesinde görevler çok daha akıcı şekilde gerçekleştirilirken daha hızlı yanıt süresi de sunuluyor. Genel anlamda üst seviye bir çip olsa da hâlâ hız ve performans konusunda Snapdragon 8 Elite Gen 5'in altında olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

GPU tarafına geldiğimizde Adreno GPU ile cihazın 3’üncü nesle kıyasla** %11 civarında GPU iyileştirmesi** sunduğunu görüyoruz. Bu iyileştirme, oyun ve genel grafik performansında fark edilecek. Bunlar dışında işlemcide Wi-Fi 7, 4K 120 Hz, HDR, 8K HDR video oynatma, 30 FPS 4K video çekme, UFS 4.0 gibi birçok dikkat çeken özellik var.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi, önümüzdeki dönemde piyasdaya sürülecek amiral gemisi seviyesindeki telefonlarda karşımıza çıkacak. Çipin HONOR’dan Motorola’ya, OnePlus’tan Meizu’ya kadar birçok markanın cihazlarında kullanılacağını belirtelim. Kullanan ilk telefon ise OnePlus Ace 6T modelleri olacak.