OnePlus, Concept One'ı Dünya Turuna Çıkaracak

Akıllı telefon piyasasına nispeten geç giren şirketlerden bir tanesi olan OnePlus, cihazlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, CES 2020’de tanıtımını yaptığı Conspet One cihazı için 8 ülke, 10 şehirlik bir dünya turu düzenleyecek.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bu sene Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) katılan şirketler arasında yer alıyordu. Ancak şirketin fuarda gösterebileceği herhangi bir modeli bulunmuyordu. Şirket de fuarda, konsept olarak tasarladığı bir telefonu katılımcılara sergiledi.

Şirketin Concept One adını verdiği tasarım telefonu, kaybolan kamera özelliğiyle ön plana çıkıyordu. Cihazın arka tarafında deri kullanan şirket, kaybolan kameralarını da elektrokromik camla koruyordu.

Kaybolan kamera ve dünya turu

Şirketin ilgi çekmeyi başardığı telefonunda kullanılan elektrokromik cam, telefonun kamerası kullanımda değilken mat bir renge sahip oluyor. Ancak cam, kamera uygulaması açılır açılmaz elektrik uyarımı alıyor ve şeffaf hale geliyor. Tüm bunlar, 0,7 saniye içerisinde gerçekleşiyor.

OnePlus, adından da anlaşılabileceği gibi konsept tasarıma sahip olan bu cihazını dünya turuna çıkarmaya karar verdi. Cihaz, şubat ayında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde dünyadaki çeşitli büyük şehirlerde sergilenecek. Ayrıca cihaz, sadece sergilenmekle kalmayacak. OnePlus personelleri, gelecekteki akıllı telefonlarda kullanılabilecek olan elektrokromik camın faydalarını anlatacak.

Elektrokromik camın faydaları

Elektromik cam, özellikle ışığın bol olduğu fotoğraf çekimlerinde büyük avantajlar sağlıyor. Pozlamayı azaltan cam, ayrıca fotoğraftaki parlak alanarın yanmasını da önlüyor. Perde hızının yavaşlamasını da sağlayan cam, böylece kameranın sahneden daha fazla bilgi alabilmesine yardımcı oluyor.

OnePlus, cihazın tasarımı ve deri kılıfıyla kendini ön plana çıkarsa da gelecekteki seri üretim akıllı telefonlarda deri kullanmayacağını da açıkladı. Şirket, yumuşak dokunuş ve şık dokunun benzerini oluşturabilmek için sentetik materyaller kullanacak.

Cihazın sergileneceği ülkeler ve şehirler

Fransa, Paris - 5 Şubat

ABD, Seattle - 6 Şubat

Almanya - Köln - 7 Şubat

Hindistan - Delhi, Mumbay, Bengaluru - 8 Şubat

Hollanda - Amsterdam - 12 Şubat

Birleşik Krallık - Woking 13 Şubat

Finlandiya - Helsinki - 17 Şubat

Danimarka - Kopenhag - 19 Şubat

5 Şubat’tan 19 Şubat’a kadar farklı ülkelerde ve şehirlerde düzenlenecek olan Consept One turunda 8 ülke, 10 şehir gezilecek. Dünya turu listesinde Türkiye ne yazık ki bulunmuyor.