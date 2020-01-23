OnePlus 8 Pro, Kablosuz Şarj Özelliğine Sahip Olacak

Hong Kong’lu akıllı telefon üreticisi OnePlus, ilk kurulduğu yıllarda kablosuz şarj teknolojisine pek de sıcak bakmıyordu. Ancak ortaya atılan bazı iddialara göre şirket, OnePlus 8 Pro ile bu konudaki duruşunda bazı değişikliklere gidecek.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın akıllı telefon pazarına ilk girdiği zamanlarda kablosuz şarj özelliği konusundaki fikri negatifti. Şirket, bu alana adımı ilk attığı yıllarda 400 dolar bandından telefon satışı gerçekleştirirken kablosuz şarj donanımı, telefonun fiyatının artmasına sebep oluyordu.

OnePlus’ın CEO’su Pete Lau, verdiği bir röportajda kablosuz şarj teknolojisinin “fazla yavaş” olduğunu ve “buna değmeyeceğini” ifade etmişti. Şirketin halihazırda elinde bulunan Wrap Charge teknolojisi, telefonların bataryasını yaklaşık 1 saat gibi bir sürede doldurmayı başarıyordu.

OnePlus 8 Pro

Mayıs ayında çıkacak olan OnePlus 8 Pro ile birlikte tüm bunlar değişecek gibi duruyor. All About Samsung editörü Max J., Twitter hesabından attığı bir Tweet’te kablosuz şarj pedinin üstünde duran bir OnePlus 8 Pro görseli paylaştı.

Atılan Tweet’te açık bir şekilde OnePlus 8 Pro’nun şirketin bu zamana kadar sıcak bakmadığı kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı ima ediliyor. Şu an için OnePlus 8 ya da OnePlus 8 Lite’ın bu tarz bir özelliğe sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

Max J.’in ortaya attığı bu iddia doğruysa şirketin bu zamanki duruşuyla ters düşeceği anlamına geliyor. Kaldı ki 2015 yılından bu yana kablosuz şarj teknolojisinde çok da büyük değişiklikler olduğunu söylemek pek de mümkün değil.

OnePlus hayranlarının ve OnePlus 8 Pro’yu bekleyenlerin şu an için umut ettiği şey; şirketin, telefon fiyatını belli bir seviyede tutmayı başarabilmesi. Peki, siz kablosuz şarj teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemisi akıllı telefonlarda gerçekten böyle bir özellik gerekli mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.