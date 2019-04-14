Birkaç gün önce OnePlus 7 Pro olduğuna inanılan bir telefonun teknik özellikleri ve fotoğrafları internete sızmıştı. Cihazın, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro 5G ile beraber birkaç ay içinde OnePlus tarafından piyasaya sunulacak üç telefondan biri olduğu söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 7 Pro olduğu düşünülen bir telefonun teknik özelliklerini ve tasarımını sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse elimize bu telefonun varlığını kesinleştirecek bir delil geçti: bir poster. Posterdeki görsel, telefonun sloganını açığa çıkarıyor ve kamerası hakkında az da olsa bilgi veriyor.

OnePlus 6 ve OnePlus 6T'nin sloganları sırasıyla "İhtiyacınız Olan Hız" ve "Hızın Kilidini Aç" olarak gözüküyor. OnePlus 6T McLaren Edition'ın ise kendi sloganı var: "Hıza Selam Dur". OnePlus 7 Pro için ise "Hızın Ötesine Geç" sloganı kullanılmış.

OnePlus telefonları rekabetçilerine göre oldukça hızlı. Hatta bazı eleştirmenler Google'ın saf Android'le çalışan Pixel telefonundan bile hızlı olduğunu söylüyor. OnePlus hiçbir zaman telefonlarının ne kadar hızlı olduğunu vurgulamadan geçmiyor.

Posterde ayrıca telefonun kamerasına ithafen bir yazı da var. Yazı önemli bir detay belirtmese de telefonun kamerası en çok öne çıkarılan özelliklerinden birisi. Telefonun 48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere üç adet arka kamerası olması bekleniyor.