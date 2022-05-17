Open English’ten Herkese İngilizce Öğretecek Kampanya

İngilizce öğrenmenin gerekliliği her geçen gün biraz daha artıyor ve bunun farkında olanlar, İngilizce öğrenebilmenin yollarını arıyorlar. Online dersler sayesinde İngilizceyi sıfırdan öğrenmek ya da dilini geliştirmek isteyenlerin önemli tercihlerinden olan Open English ise şimdi pek çok kişinin dikkatini çekecek bir kampanya başlattı.
Open English’in başlattığı kampanya, “2 AL, 1 ÖDE” olarak karşımıza çıktı. Buradan da anlaşılabileceği üzere kampanya kapsamında bir kişilik eğitim paketi satın alan bir kişi, beraberinde dilediği bir kişinin daha İngilizce eğitimi almasını sağlamış oluyor. Böylelikle maliyet de yarı yarıya düşmüş oluyor.
Open English’in 2 AL 1 ÖDE kampanyasına katılmak çok kolay!
Eğer siz de şu sıralar İngilizce eğitimi almayı düşünüyor ancak ne yapmanız gerektiğine bir türlü karar veremiyorsanız, Open English’in 2 AL 1 ÖDE kampanyasını gözden geçirebilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak için yapmanız gereken tek şey buradaki bağlantı üzerinden iletişim formunu doldurmak. Open English yetkilileri en kısa sürede tarafınıza ulaşacak, gerekli bilgiyi verecektir.
Neden Open English?
Open English’in kullanıcılara sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
- Open English %100 online çalışan bir İngilizce kursu olarak size istediğiniz yerde dilediğiniz zaman çalışma fırsatı sunuyor. Tek ihtiyacınız olan şey, internet bağlantısı olan bir bilgisayar.
- Open English’teki eğitmenlerin hepsi ana dili İngilizce olan uluslararası eğitim sertifikalarına sahip kişiler. Böylece dili olması gerektiği şekilde öğreniyorsunuz.
- Open English’te online canlı dersler 7/24 yayınlanıyor. İş molalarınızda, tatilde, evde, toplu taşımada; kısaca internetin olduğu her yerde İngilizce öğrenebiliyorsunuz.
- Open English’te birçok yenilikçi uygulama var. Mesela telaffuz aracı. Burada önce bir cümlenin doğru okunuşunu dinliyorsunuz, ardından o cümleyi telaffuz ederken sesini kaydediyorsunuz. Telaffuz aracı sana hangi heceleri yanlış telaffuz ettiğini göstererek sana İngilizce sesleri ve heceleri öğretiyor.
- Open English’te daha özel bir eğitim isteyenler için bire bir dersler de var. Bu derslerde özel eğitmenlerle online video toplantısı aracılığıyla istediğiniz konuda ders işleyip eksiklerini giderebiliyorsunuz.
- Open English’te iş İngilizcesine ayrılmış ders içerikler var. Burada kariyerinize uygun yeni kelimeler öğrenerek konuşma kalıplarını çalışabiliyorsunuz.
- Open English’te CEFR standartlarına göre uygun eğitim görüyorsunuz. Yani sıfırdan başlayarak İngilizce öğrenebilir ya da temel seviyedeysen yüksek seviyelere geçiş yapabilirsiniz.
- Ve son olarak, uluslararası alanda İngilizce yeterlilik sınavlarına girecekseniz (TOEFL, IELTS, TOEIC), Open English’te yüzlerce saatlik ders içeriği ve bire bir sınav deneyimi yaşatan özel bölüm var.