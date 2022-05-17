Open English’ten Herkese İngilizce Öğretecek Kampanya

Online İngilizce eğitim kursu Open English, İngilizce öğrenmek isteyenleri memnun edecek bir kampanya başlattı. 2 al 1 öde kampanyası kapsamında İngilizce öğrenmek isteyen herkes, 1 kişilik ödeme yapıp bir yakını ile birlikte eğitim alabilir…

İngilizce öğrenmenin gerekliliği her geçen gün biraz daha artıyor ve bunun farkında olanlar, İngilizce öğrenebilmenin yollarını arıyorlar. Online dersler sayesinde İngilizceyi sıfırdan öğrenmek ya da dilini geliştirmek isteyenlerin önemli tercihlerinden olan Open English ise şimdi pek çok kişinin dikkatini çekecek bir kampanya başlattı.

Open English’in başlattığı kampanya, “2 AL, 1 ÖDE” olarak karşımıza çıktı. Buradan da anlaşılabileceği üzere kampanya kapsamında bir kişilik eğitim paketi satın alan bir kişi, beraberinde dilediği bir kişinin daha İngilizce eğitimi almasını sağlamış oluyor. Böylelikle maliyet de yarı yarıya düşmüş oluyor.

Open English’in 2 AL 1 ÖDE kampanyasına katılmak çok kolay!

Eğer siz de şu sıralar İngilizce eğitimi almayı düşünüyor ancak ne yapmanız gerektiğine bir türlü karar veremiyorsanız, Open English’in 2 AL 1 ÖDE kampanyasını gözden geçirebilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak için yapmanız gereken tek şey buradaki bağlantı üzerinden iletişim formunu doldurmak. Open English yetkilileri en kısa sürede tarafınıza ulaşacak, gerekli bilgiyi verecektir.

Neden Open English?

Open English’in kullanıcılara sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir: