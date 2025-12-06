Online Ödeme Sistemleri Arasında Ne Gibi Farklar Var? PayPal, Stripe, İyzico ve Dahası...

Günümüzde pek çok online ödeme sistemi var ve ülkemizde bazılarını kullanmak mümkün olmasa da özellikle yeni bir işletme kuracak olanlar hangisini seçeceği konusunda zorlanıyor. Biz de bu içeriğimizde en popüler olan online ödeme sistemlerini masaya yatırıyoruz.

E-ticaret dünyasına adım attığınızda veya internetten bir şeyler satmaya başladığınızda karşınıza çıkan ilk ve en önemli soru işaretlerinden biri parayı nasıl tahsil edeceğiniz oluyor. Piyasada o kadar çok seçenek var ki insan bazen hangisinin daha mantıklı olduğuna karar verirken zorlanabiliyor.

Bu içeriğimizde işletmeniz için en doğru kararı verebilmeniz adına Türkiye'deki popüler ödeme sistemlerini masaya yatırıyor ve aralarındaki temel farkları hep birlikte inceliyoruz.

Dünyanın tanıdığı dev: PayPal

Online ödeme denildiğinde akla gelen ilk isim kuşkusuz PayPal oluyor çünkü yılların getirdiği inanılmaz bir marka bilinirliği ve güven algısı var. Müşterileriniz ödeme sayfasında PayPal logosunu gördüğünde kredi kartı bilgilerini girmekten çekinmiyor ve bu da satış dönüşüm oranlarını ciddi anlamda artırıyor.

Ne yazık ki Türkiye merkezli bir girişimciyseniz burada can sıkıcı bir durumla karşılaşıyorsunuz çünkü PayPal, 2016 yılından beri Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmuş durumda. Yani eğer şirketiniz Türkiye’de kuruluysa ve banka hesaplarınız buradaysa PayPal’ı doğrudan kullanmanız maalesef mümkün değil. Bu sistemi kullanabilmek için yurt dışında, örneğin Amerika, İngiltere veya Estonya gibi ülkelerde bir şirketinizin ve o ülkeye ait bir banka hesabınızın olması gerekiyor ki bu da başlangıç aşamasındaki birçok girişimci için ekstra maliyet ve bürokrasi demek.

Yazılımcıların gözdesi: Stripe

PayPal’ın en güçlü rakibi olan Stripe, özellikle modern arayüzü ve geliştiriciler için sunduğu harika entegrasyon kolaylıklarıyla biliniyor. Stripe, web sitenizin tasarımından hiç çıkmadan, arka planda son derece akıcı bir ödeme deneyimi sunmanıza olanak tanıyor ve bu "görünmez" ödeme süreci kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor ancak PayPal’da yaşadığımız coğrafi kısıtlama sorunu ne yazık ki Stripe için de geçerli çünkü bu platform da resmî olarak Türkiye pazarında hizmet vermiyor.

Stripe ile çalışmak istiyorsanız, tıpkı PayPal’da olduğu gibi yurt dışında bir şirket kurulumu yapmanız şart. Özellikle yurt dışına satış (e-ihracat) yapmayı hedefleyen Türk girişimciler, Stripe Atlas gibi programlar veya Estonya e-Residency yoluyla şirket kurarak bu engeli aşıyorlar çünkü Stripe'ın sunduğu çoklu para birimi desteği ve düşük komisyon oranları global satışlarda büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye'nin kullanıcı dostu yüzü: İyzico

Türkiye'deki en popüler seçeneklerden biri İyzico desek yalan olmaz. İyzico’nun en büyük avantajı, son derece basit bir başvuru sürecine sahip olması ve bireysel satıcıların bile (şirket kurmadan) link ile ödeme almasına imkân tanımasıdır. Arayüzleri o kadar sade ve anlaşılır ki teknik bilgisi olmayan biri bile panelden işlemlerini kolayca yönetebiliyor. Ayrıca "Korumalı Alışveriş" özelliği sayesinde son kullanıcıya güven veriyorlar.

Yerel bankalarla anlaşmaları çok güçlü olduğu için tüm kredi kartlarına taksit yapabilme imkânı sunması, Türkiye pazarında satış yapacaklar için İyzico’yu global rakiplerinin önüne geçiren en kritik özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Hız ve düşük komisyonun adresi: PayTR

Türkiye pazarında bu alanda hizmet veren diğer bir şirket ise köklü geçmişiyle bilinen PayTR ve genellikle "en uygun maliyetli" çözüm olarak tanınıyor. PayTR’ın en belirgin farkı, başvuru sürecinin inanılmaz hızlı olmasıdır. Komisyon oranları konusunda da oldukça rekabetçi olan PayTR, genellikle İyzico’ya kıyasla işletmelere daha düşük kesinti oranları sunabiliyor ve ödemeleri ertesi gün hesaba geçme konusunda oldukça esnek davranıyor.

Eğer önceliğiniz, web sitenizin ödeme altyapısını en az maliyetle kurmak ve nakit akışını hızlandırmaksa, PayTR kesinlikle listenizin en başında olması gereken güçlü alternatiflerden biri.

Türkiye'nin köklü markalarından: Param (ParamPOS)

Türkiye pazarındaki alternatifleri konuşurken, bankacılık lisansına sahip olmasıyla rakiplerinden ayrılan ve son yıllarda e-ticaret sitelerinin gözdesi hâline gelen Param’dan bahsetmemek olmaz. ParamPOS, piyasadaki en geniş banka entegrasyonlarından birine sahip olduğu için müşterilerinizin hangi banka kartını kullandığının pek bir önemi kalmıyor. Param neredeyse tüm kartlara taksit yapabilme avantajı sağlıyor.

Bu sistemin en sevilen yanı, işletmelere sunduğu düşük komisyon oranları ve parayı ertesi gün veya haftalık gibi farklı vadelerde çekebilme özgürlüğünde yatıyor. Ayrıca müşterilerinizin kartlarında biriken puanlarla ödeme yapmasına olanak tanıması, son kullanıcı için harika bir sürpriz oluyor ve sepeti terk etme oranlarını düşürüyor. Eğer hem kurumsal bir ciddiyet hem de esnek tahsilat yöntemleri arıyorsanız, ParamPOS kesinlikle değerlendirme listenizde yer almalı.

E-Ticaret devinin gücü: Hepsipay

Listemizin en genç ama en iddialı markalarıondan biri olan Hepsipay, arkasına Türkiye’nin e-ticaret devi Hepsiburada’yı alarak sektöre çok hızlı bir giriş yaptı. Hepsipay’i diğerlerinden ayıran en büyük özellik, sadece bir ödeme alma aracı değil, aynı zamanda devasa bir "dijital cüzdan" ekosistemi olması. Müşterileriniz Hepsipay ile ödeme yaparken, Hepsiburada hesaplarında kayıtlı kartlarını tek tıkla kullanabiliyorlar ki bu da ödeme adımındaki sürtünmeyi neredeyse sıfıra indiriyor.

Ayrıca "Hemen Al Sonra Öde" gibi modern finansman çözümlerini sunması, özellikle bütçesi kısıtlı müşterilerin sepet tutarını artırmasında inanılmaz etkili oluyor. Eğer markanızın, Hepsiburada’nın o güvenilir ve hızlı alışveriş algısıyla yan yana durmasını isterseniz Hepsipay harika bir tamamlayıcı diyebiliriz.

Şimdi gelin hepsini karşılaştıralım...