OnlyFans yıldızı Kitty Lixo, katıldığı bir podcastte kapatılan Instagram hesabını geri almak için tercih ettiği sıra dışı yolu açıkladı. Lixo, hesabını açtırmak için Facebook çalışanlarıyla seks yaptığını öne sürdü.

Instagram’da hesabınız herhangi bir sebepten kapatıldığında yeniden açtırmak için Instagram ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Fakat bu iletişim sonrasında da hesabınız yeniden açılmayabiliyor ya da açıldığı gibi tekrar kapatılabiliyor. Bu durumu yaşamak kişiyi bunaltırken, bugün çok ‘farklı’ bir çözümle karşınızdayız..

Genellikle cinsel içerikler için kullanılan OnlyFans adlı 'sosyal' medya platformunda içerik üretici olan Kitty Lixo isimli fenomen, bu soruna kendince bulduğu çözümü(!) paylaştı. Lixo, kapatılan Instagram hesabını LinkedIn üzerinden bulduğu Instagram çalışanlarıyla seks yaparak açtırdığını öne sürdü. Üstelik bunu bir kez de yapmadı..

Instagram hesabı kapandı ve şikâyeti kabul edilmedi:

Lixo'nun olayı anlattığı podcastinden bir kesit.

Instagram hesabının kapatıldığını gören Lixo, ilk olarak Instagram ile iletişime geçtiğini, hesabının kapatılma sebebinin ‘cinsel teşvik’ olduğunu öğrendiğini açıkladı. Bunun ardından Instagram’ın kararına karşı çıktığını belirten Lixo, bu talebinin reddedildiğini belirtti.

Ardından Instagram’a yeniden şikâyette bulunan Lixo, bu kez hesabının kapatılma nedeninin cinsel teşvik değil, hesabının hacklenmesi olarak belirtildiğini söyledi. Instagram’ın karar mekanizmasının çok da bütünleşik olmadığı sonucuna varan Lixo, arkadaşından kurnaz bir tavsiye aldı ve sonraki süreci şöyle anlattı:

“Arkadaşım bana temelde Instagram hesabınızı ne zaman kapattığınızı ve hangi departmanların hangi şeyler üzerinde çalıştığını öğretti. Temel olarak, dürüstlük departmanının incelemeye hazır olduğunu söyledi.”

Çalışma başladı..

Lixo, bunun ardından LinkedIn’e girdi ve Instagram’ın söz konusu departmanında çalışan kişileri bulmaya başladı. Sonrasında da bu kişileri Instagram’da stalkladı. Yedek ve biraz da ‘yaramaz’ duran hesabıyla bu kişilere mesaj attı ve en sonunda bazılarıyla buluşma ayarlamayı başardı. Bu kişiler, Lixo’nun ‘Girls Gone Wireless’ isimli podcast programını bildiklerinden, Lixo’nun da kim olduğunu biliyorlardı. Lixo, sonra yaşananlarıysa açık açık şu şekilde paylaştı:

“Buluştuk, birkaçıyla yattım ve hesabımı üç kez geri alabildim.”

Lixo, kendisine neden böyle bir yolu seçtiği sorusunaysa hesabının takipçi sayısını artırmak için çok uğraştığını, tek ihtiyacın da içeriden birinin sizin için çabalaması gerektiği olduğunu belirtti. Ayrıca seçtiği yöntemden pişman olmadığını da “Bir daha olsa %100 bir daha yapardım.” diyerek açıkladı.