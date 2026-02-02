Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

OnlyFans Satılıyor: Şirketin Muhtemel Değeri de Ortaya Çıktı

Cinsel içerik üreticileriyle bilinen OnlyFans'ın çoğunluk hissesinin satılacağı bildirildi. Şirketin değeri de belli oldu.

OnlyFans Satılıyor: Şirketin Muhtemel Değeri de Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Aylık ücretlerle içerik üreticilerine abone olabildiğiniz, özellikle cinsel içerikleriyle bilinen OnlyFans, son yılların en çok yükselen platformlardan biri konumundaydı. Şimdi ise bu şirket ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TechCrunch tarafından bildirilen habere göre OnlyFans’ın çoğunluk hissesinin satılma kararı alındı. Architect Capital isimli yatırım firmasının OnlyFans’ın hisselerinin çoğunluğunu satın alacağı ifade edildi. Bu satın alımla birlikte platformun toplam değeri de belirlenmiş oldu.

OnlyFans’ın değeri 5,5 milyar dolar olarak belirlendi

of

TechCrunch’ın aktardığına göre OnlyFans’ın satışı, platformun değerini 5,5 milyar dolar olarak belirleyecek. 5,5 milyar doların 3,5 milyar dolarının öz sermaye, 2 milyar dolarının ise borç olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu şartlar altında, Architect şirketin %60 hissesini üstlenecek.

Ayrıca iki taraf arasında münhasırlık anlaşması da bulunuyor. Bu da OnlyFans’ın belirli bir süre boyunca diğer potansiyel alıcılarla görüşmesinin yasak olduğu anlamına geliyor. Anlaşmanın tamamlanma süresi ise henüz belirsiz.

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi? Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim