OnlyFans Satılıyor: Şirketin Muhtemel Değeri de Ortaya Çıktı

Cinsel içerik üreticileriyle bilinen OnlyFans'ın çoğunluk hissesinin satılacağı bildirildi. Şirketin değeri de belli oldu.

Aylık ücretlerle içerik üreticilerine abone olabildiğiniz, özellikle cinsel içerikleriyle bilinen OnlyFans, son yılların en çok yükselen platformlardan biri konumundaydı. Şimdi ise bu şirket ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TechCrunch tarafından bildirilen habere göre OnlyFans’ın çoğunluk hissesinin satılma kararı alındı. Architect Capital isimli yatırım firmasının OnlyFans’ın hisselerinin çoğunluğunu satın alacağı ifade edildi. Bu satın alımla birlikte platformun toplam değeri de belirlenmiş oldu.

OnlyFans’ın değeri 5,5 milyar dolar olarak belirlendi

TechCrunch’ın aktardığına göre OnlyFans’ın satışı, platformun değerini 5,5 milyar dolar olarak belirleyecek. 5,5 milyar doların 3,5 milyar dolarının öz sermaye, 2 milyar dolarının ise borç olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu şartlar altında, Architect şirketin %60 hissesini üstlenecek.

Ayrıca iki taraf arasında münhasırlık anlaşması da bulunuyor. Bu da OnlyFans’ın belirli bir süre boyunca diğer potansiyel alıcılarla görüşmesinin yasak olduğu anlamına geliyor. Anlaşmanın tamamlanma süresi ise henüz belirsiz.