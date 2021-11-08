Uzun yıllar TRT ekranlarında keyifle izlediğimiz ve bugünlerde Exxen dijital platformunda yeni bölümleri yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmenlerinden Onur Ünlü, dizi dünyasında olduğu kadar sinema dünyasında da ilginç işlere imza atan bir isim. Onur Ünlü’nün sıradışı filmlerinden bazılarını listeledik.

1973 doğumlu Onur Ünlü bir yazar, yönetmen, şair, oyuncu ve daha nicesi. Kendisi uzun yıllardır sinema dünyası için önemli filmlere imza atsa da pek çok izleyici onu TRT ekranlarında keyifle izlediğimiz ve bugün Exxen’de yeni bölümleri yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi ile tanıyor. Burak Aksak’ın usta kaleminden çıkan hikayenin Onur Ünlü’nün gözüyle daha da piştiğini söylemek mümkün.

Pek çok farklı televizyon ve internet dizisini de yöneten Onur Ünlü’nün şüphesiz en sıradışı işleri beyazperdede karşımıza çıkıyor. Cingöz Recai gibi popüler filmlerinin yanı sıra Kırık Kalpler Bankası gibi yalnızca festivallerde yayınlanan filmleri de var. Gelin Onur Ünlü imzalı, sinemalarda gösterime girmiş bazı filmlere yakından bakalım ve sundukları sıradışı hikayeleri hayretle görelim.

Onur Ünlü filmleri:

Polis

Çocuk

Güneşin Oğlu

Beş Şehir

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

Sen Aydınlatırsın Geceyi

İtirazım Var

Put Şeylere

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Gerçek Kesit: Manyak

Kaderin cilvesi böyleymiş: Polis

Yıl: 2007

Tür: Macera, Dram, Polisiye

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Haluk Bilginer, Ragıp Savaş, Özgü Namal

Onur Ünlü’nün ilk uzun metrajlı filmi olan Polis, uzun yıllar cinayet masasında çalışmış 63 yaşındaki polis Musa’nın hikayesini anlatıyor. Yıllardır mücadele ettiği mafya, sonunda Musa’nın ailesine de bulaşmıştır. Bu sırada o kendinden 40 yaş küçük Funda’ya aşık olmaktadır. Kaderin cilvesi, bu sırada kanser olduğunu öğrenir ve ortaya hayatı sorgulayan aksiyon dolu bir aşk öyküsü çıkar.

Çocukları kaçıran bir hırsızlık çetesi: Çocuk

Yıl: 2008

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Ege Tanman, Volkan Demirok, Tuba Ünsal

Bir hırsızlık çetesi tarafından kaçırılarak zorla hırsızlık yaptırılan karakterimizin adı Çocuk’tur. Çocuk hırsızlık yapmaktadır çünkü her 30 binlik hırsızlık sonunda çetenin kaçırdığı bir çocuk ailesine teslim edilir. Çocuk’un yolu çocukları sevmemesine rağmen bir çocuk programı sunan Rüya ile kesiştiği zaman görürüz ki programın yayınlandığı kanalın sahibi çocukların hayal kurmasını engelleyen özel bir kutu yaptırmıştır. İşler bu noktada iyice fantastik bir hale gelir.

Ruhum nerede: Güneşin Oğlu

Yıl: 2008

Tür: Dram

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Haluk Bilginer, Özgü Namal, Köksal Engür

Emekli edebiyat öğretmeni Fikri Şemsigil'in gerçekten sıkıcı bir hayatı vardır. Ancak o umudunu kaybetmez ve bir mucize bekler. O mucize, tarihin en büyük güneş tutulması ile birlikte gelir ve Fikri’nin ruhu başka bedenlere girmeye başlar. Bunu fırsat bilerek karşı apartmanda yaşayan ve uzun zamandır hoşlandığı kadınla flört etmeye çalışır. Fakat gün bitmek üzeredir ve Fikri sonunda kendi bedenine dönmenin bir yolunu bulmalıdır.

Büyük şehrin sillesi: Beş Şehir

Yıl: 2009

Tür: Dram

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Beste Bereket, Tansu Biçer

Beş farklı şehirde geçen beş farklı hikayenin anlatıldığı filmde karakterlerimiz polis Aydın, onun aşık olduğu Mehtap, karşılık bulamayan aşık Şevket, onun aşık olduğu Dilek ve Dilek’in öğretmen babası Tevfik’tir. Tüm bu karakterler İstanbul’un karmaşasından bir yudum aldıktan sonra daha ufak şehirlere dağılır ve kaderin sıradışı bir cilvesi ile yolları kesişir.

Kara komedi başyapıtı: Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

Yıl: 2011

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü, Funda Alp

Oyuncular: Selçuk Yöntem, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola

Türk sinemasının kara komedi türündeki en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilen Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi zaten adından bile nasıl bir hikayeye sahip olduğunun ipuçlarını veriyor. Ünlü anayasa profesörü Celal Tan, 65. yaş gününü kutlamak için ailesi ile bir araya gelecektir. Ancak bu kutlama öncesi meydana gelen olaylar artık bir tabu olarak kabul ettiğimiz aile kavramının sorgulanmasına neden olur.

Süper güçleri olan sıradan insanlar: Sen Aydınlatırsın Geceyi

Yıl: 2013

Tür: Fantastik, Dram

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Ali Atay, Demet Evgar, Damla Sönmez

Sen Aydınlatırsın Geceyi Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşayan sıradan insanları konu alır. Ancak film ilerledikçe görürüz ki bu sıradan yaşamlar süren insanların kimisi uçar, kimisi duvarın arkasını görür, kimisi ölümsüzdür, kimisi zamanı durdurur. Marvel filmine benzeyen bu ortamda işlerin her şeye rağmen bu kadar sıradan ilerlemesi ve tatlı bir aşk hikayesiyle süslenmesi ise ancak Onur Ünlü gibi bir zihnin ürünü olabilir.

Eski boksör yeni imam: İtirazım Var

Yıl: 2014

Tür: Polisiye, Komedi

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Serkan Keskin, Hazal Kaya, Büşra Pekin

Gençliğinde antropoloji ve farklı bilim dallarıyla ilgilenmiş profesyonel bir boksör olan Selman Bulut bir imamdır. İmam olarak gayet sakin bir hayat sürdüğü camisinde bir gün bir cinayet işlenir. Polisler gerekli işlemleri yapsa da imam karakterimiz bazı şeylerin gözden kaçtığını düşünerek araştırmaya başlar. Ortaya eski bir boksörün imam olmasından çok daha ilginç olayların yaşandığı bir hikaye çıkar.

Film değil bir sinema deneyimi: Put Şeylere

Yıl: 2018

Tür: Deneysel

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan

Put Şeylere, Onur Ünlü imzalı en sıradışı filmlerden bir tanesi. Deneysel bir çekim tekniğiyle yapılmış olan filmde kamera sırayla bazı karakterleri bize gösterir. Çoğu sanatçı olan bu sıradışı karakterlerin yaşayıp yaşamadığına karar veren ise seyircinin de izlediği kamera olur. Ortaya çıkan sonuç ise bir filmden ziyade bir sinema deneyimi olarak adlandırılabilir.

Hepimiz körüz: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Yıl: 2018

Tür: Dram

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Artman, Ezgi Eyüboğlu

Salim, 30’lu yaşlarında içine kapanık bir cinayet masası dedektifidir. Bir gün kötü haberi alır ve göz sorununun artarak sonunda kör olacağını öğrenir. Kader bu ya, cinayetini araştırdığı adamın karısı da kör bir piyanisttir. Yetmez, katil zanlısının karısı da kördür. Yetmez, Salim’in annesi de kör bir fahişedir. Salim sırayla önce maktulün karısına, sonra da katil zanlısının karısına aşık olur. Finalde artık Salim’in tamamen kör olduğunu görmek ise kimse için şaşırtıcı değildir.

Niye böyle bir film yaptı ki? Gerçek Kesit: Manyak

Yıl: 2018

Tür: Komedi, Macera

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Cahit Kaşıkçılar

Oyuncular: Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Fatma Pazvant

Niye böyle bir şey yaptı ki diye sorduğumuz Onur Ünlü filmlerinden biri olan Gerçek Kesit: Manyak, uzun yıllar televizyonda yayınlanarak izleyicilere hikmet hikayeleri anlatan Gerçek Kesit programının sinema uyarlamasıdır. Elbette, olaylar sinemaya taşınınca işler biraz değişmiş ve absürtleşmiştir ancak garip bir nostalji havasıyla yine izleyenlere acayip bir öykü anlatılmıştır.

Leyla ile Mecnun dizisiyle tanıdığımız yönetmen Onur Ünlü imzalı sıradışı filmlerden bazılarını listeledik ve kısaca hikayelerinden bahsettik. Listemizde olan ve olmayan Onur Ünlü filmleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.