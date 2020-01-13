Onyx, Yeni E-ink Telefon Prototipini CES 2020'de Sergiledi

Onyx, yeni e-ink ekranlı telefon prototipini CES 2020'de sergiledi. Şirketin yeni akıllı telefonu, 4 farklı ekran yenileme hızı modu ve Android 9 işletim sistemiyle dikkat çekiyor.

CES fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da e-ink telefonlarda çığır açan yenilikler gördü. Hisense, dünyanın ilk renkli ekrana sahip e-ink ekranlı telefonunu tanıttı ancak e-ink telefonlar üzerinde çalışan bir şirket daha vardı. Onyx, CES 2020'de yeni bir e-ink akıllı telefon prototipiyle karşımıza çıktı.

Şirket, bu kez başka bir e-ink akıllı telefon prototipi ile CES 2020'ye geldi. Cihazın ismi veya teknik özellikleri resmi olarak açıklanmasa da, telefonla ilgili bazı detaylar Notebook Italia tarafından paylaşıldı. Verilen bilgilere göre Onyx'in yeni telefonu 5,8 inç e-ink ekrana, ARM tabanlı 8 çekirdekli işlemciye, parmak izi okuyucusuna, USB Type-C bağlantı noktasına ve Wi-Fi/4G/LTE/Bluetooth desteğine sahip.

Yavaş yenileme hızı, e-ink ekranlı akıllı telefonlarda temel bir sorun ve bu nedenle Onyx'in prototipinde 4 farklı yenileme hızı modu var. Bunlar; Normal Mod, Hız Modu, A2 Modu ve X Modu. Yazılım tarafında ise Android 9.0 Pie olduğu belirtiliyor ancak Google'ın böyle bir cihaza Play Hizmetleri sertifikası verip vermeyeceği belli değil.

Onyx, birkaç yıl önce Android tarafından desteklenen bir e-ink akıllı telefon prototipi göstermiş ve bu telefon daha sonra Onyx E430 adıyla tanıtılmıştı. Ancak telefonun üretim aşaması son derece sancılı oldu. Üretilen telefonlar, sahte IMEI numaraları kullanılması nedeniyle hücresel ağlarda kullanılamaz hale geldi. Ardından distribütörler ürünü piyasadan çekti.

Yeni prototipin gelecekte üretilip üretilmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak e-ink ekranlardaki gelişmeleri yansıtan bir cihaz olduğu söylenebilir.