Hisense, Renkli E-Ink Ekranlı İlk Akıllı Telefonu Tanıttı

Çinli beyaz eşya ve elektronik üreticisi Hisense, renkli e-ink ekranlı yeni akıllı telefonunu CES 2020'de tanıttı. Şirket, yeni akıllı telefonunda kullandığı renkli e-ink ekranla dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Akıllı telefonlarda e-ink ekranların kullanımı son birkaç yılda artış gösterse de, şimdiye kadar hiçbir şirket bu teknolojiyi ileriye taşımamıştı. Hisense, CES 2020'de renkli e-ink ekrana sahip yeni bir akıllı telefon tanıttı. Cihaz, akıllı telefonlarda renkli e-ink ekran kullanımının ilk örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Hisense'e göre, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni renkli e-ink ekranların üretim süreci, seri üretime geçilebilecek kadar geliştirildi. Şirket ayrıca, renkli e-ink ekranların akıllı telefonlar için daha iyi yenileme hızları ve daha canlı bir görüntü sunduğunu öne sürdü. Geçtiğimiz yıl Hisense, A5 adlı bir e-ink akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Ancak cihaz, siyah beyaz bir ekrana sahipti.

YotaPhone, ilk e-ink özellikli akıllı telefonu 2012 yılında piyasaya sürmüştü. E-ink ekran, cihazın arka tarafında ikinci ekran olarak yer alıyordu. Ardından 2013 yılında Onyx, sadece e-ink ekranı olan bir akıllı telefon geliştirdi. Ancak telefon ilgi çekmedi ve bu nedenle dünyanın birçok bölgesinde pazarlanamadı.

Hisense'in tanıttığı dünyanın ilk renkli ekranlı e-ink telefonu, A5 konseptini izlerse muhtemelen orta seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Bu yeni gelişmeyle birlikte, renkli e-ink ekranların nasıl bir etki bırakacağını merakla bekliyoruz.