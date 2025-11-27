Tümü Webekno
Opel Frontera Uzun Menzil Türkiye'de: İşte Fiyatı!

Opel, sevilen elektrikli otomobili Frontera'nın uzun menzilli versiyonunu Türkiye'ye getirdi. GS donanım paketi ile satılacak otomobil, 171 bin TL farkla 100 kilometre ekstra menzil sunacak. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Opel'den Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, uygun fiyata satmayı başardığı elektrikli otomobili Frontera'nın yeni versiyonu Türkiye'de satışa sundu. Bu yeni versiyon, daha fazla menzil değeri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Opel Frontera Uzun Menzil neler sunuyor? Bu otomobilin fiyatı ne kadar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Opel Frontera Uzun Menzil Türkiye fiyatı:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
83 kW, Elektrikli GS, Otomatik 1.751.000 TL

Opel Frontera Uzun Menzil ile standart versiyon arasında ne fark var?

Başlıksız-1

Opel Frontera'nın Türkiye'ye getirilen yeni versiyonu, dışarıdan bakıldığı zaman standart versiyonla tamamen aynı görünüyor. Ayrıca bu otomobilin kaput altında da yine 83 kW gücünde bir elektrik motoru görüyoruz. Uzun Menzil versiyonun standart versiyondan ayrıştığı tek nokta, batarya kapasitesi.

Başlıksız-1

Opel Frontera'nın Türkiye'deki standart versiyonunda 300 kilometre menzil sunan 44 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Opel Frontera Uzun Menzil'de ise 54 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile Frontera'nın menzili, 408 kilometreye çıkıyor. Kabaca 100 kilometrelik menzil için istenen fark ise 171 bin TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Elektrikli Araba

