Opel'in Modernize Ettiği Konsept Otomobil: Manta GSe [Video]

Opel, yeni bir konsept otomobil videosu yayınladı. Söz konusu video, 1971 yılında piyasaya sürülen Manta modelinin elektrikli motor ve modern bir tasarım ile güncellenmesini ele alıyor.

PSA ile FIAT Chrysler Automobiles'in birleşimi ile ortaya çıkan Stellantis grubunun en popüler markalarından biri olan Opel, günümüzden 50 yıl önce, 1971 yılında sürücülerle buluşan Manta modelini "geleceğe" uygun şekilde güncelledi ve elde ettiği sonucu etkileyici bir video ile YouTube'da paylaştı.

Orijinal Manta modelini elektrikli motora, LED farlara ve stoplara, bilgi eğlence ekranına ve tüm bunlara rağmen manuel kol ile açılan camlara ve yine manuel vitesli bir şanzımana sahip Opel Manta GSe olarak güncelleyen Alman marka, hem retro hem de modernlik sevenlere göz kırpıyor.

Her şeyden önce; yeni Manta GSe'nin daha "sessiz" ve çevreci bir otomobil olduğunun altını çizmek gerekiyor. Zira bu aracın içinde 2.0 litrelik bir benzinli motor yerine sessiz sakin çalışan ve arka tekerlere 147 beygir güç, 254 Nm tork veren bir elektrikli motor bulunuyor. İşin ilginç yanı, Opel'in elektrikli motora geçiş yaparken şanzımanı otomatik vitesle değiştirmek yerine orijinal 4 manuel vitesli olarak koruması.

Opel Manta GSe'nin tartışmasız en dikkat çeken yanı tasarımı. İlk bakışta oldukça eski bir otomobilin restore edilmiş bir hali gibi görünen Manta GSe, buna karşın LED farları, dijital gösterge paneli ve devasa bilgi eğlence ekranı ile modern bir otomobil olduğunu gösteriyor. Yine de kapılardaki manuel pencere açma kolu, aracın retro tasarımını tamamlıyor.

Opel'in Manta GSe için yayınladığı video