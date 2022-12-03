Opel Mokka-e Türkiye fiyatı açıklandı. Şimdilik önsiparişe açılan araç dolu dolu özellikler sunuyor olsa da pek de herkesin hoşuna gidecek bir fiyata sahip değil.

PSA çatısı altında ticari hayatına devam eden Opel, Türkiye'deki elektrikli araç portföyüne bir yeni model daha ekledi. Aslında 2021 model bir araç olan Opel Mokka-e, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de de satışa sunuldu. Peki Mokka-e nasıl bir fiyat/performans oranı sunuyor? Popüler bir otomobil haline gelebilir mi? Bu soruların yanıtları için hemen teknik detaylara geçelim…

Tam elektrikli bir otomobil olarak karşımıza çıkan Opel Mokka-e, karşımıza 100 kW yani 136 beygir güç üreten bir motorla çıkıyor. 260 Nm tork sunan araç tahmin edebileceğiniz gibi otomatik ya da manuel bir vitese sahip değil.

Opel Mokka-e, 30 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor

Mokka-e'nin 50 kWs kapasiteli bataryası 7 buçuk saat gibi bir sürede tam şarj oluyor ve fabrika verilerine göre 327 kilometre maksimum menzil sunuyor. Bu arada 100 kW (DC) şarj ile aracın 30 dakikada yüzde 80 şarj olduğunu da belirtelim.

Mokka-e'nin 150 Km/s maksimum hızı bulunuyor. Bu sınır, bazılarımız için düşük görünse de trafik kurallarının sınırlarını zorladığı için yeterli demeyi tercih ediyoruz.

Bu arada aracın 0'dan 100 Km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamladığını da unutmadan aktaralım. Aracın boş ağırlığının 1.523 kilogram olduğunu düşünürsek bir miktar yavaş bir kalkış sunduğunu söyleyebiliriz.

7 farklı renk seçeneceği

Arktis beyaz, kontrast gri, karbon siyah, kosmos kırmızı, voltaik mavi, ikone yeşil ve voltaik mavi üstüne karbon siyah kaput şeklinde toplam 7 farklı renk seçeneği sunan Opel Mokka-e'de 18 farklı güvenlik ve 22 farklı konfor donanımı sunuyor.

Ayrıca 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi; 18 inç alaşımlı elmas kesim jant; LED sis, far ve stoplar; ön ve arka tampon koruması gibi pek çok ek özellik standart donanım olarak geliyor.

Donanımı da dolu dolu fiyatı da...

Gelelim işin keyif kaçıran kısmına; Yeni Opel Mokka-e, Türkiye'de 909.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz kredi, 1 yıllık Eşarj bakiye hediyesi gibi dikkat çeken kampanyalarla önsiparişe açılan araç dolu dolu bir donanım paketi ve hiç de fena sayılmayacak özelliklere sahip olsa da ne yazık ki herkesin ulaşabileceği bir otomobil olmaktan uzak bir fiyatta diyebiliriz.