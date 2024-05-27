Opel, yeni nesil ticari araçları Combo, Vivaro, Zafira ve Movano'yu Türkiye'de satışa sundu. İşte araçların özellikleri ve fiyatları.

Türkiye’de de oldukça popüler olan otomobil devi Opel, yeni modellerini getirmeye devam ediyor. Şirket, şimdi de yeni nesil hafif ticari araçlarını ülkemize getirdi. Bu araçlar; Combo, Vivaro, Zafira ve Movano modellerinden oluşuyor.

Tamamen yenilenen bu modellerin hepsi satışa sunuldu. 864 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulan araçlar, tasarımlarından teknik özelliklerine kadar dikkat çekici detaylarla geliyor. Gelin lafı çok uzatmadan bu modellere göz atalım.

Yeni Combo

En merak edilen modellerden biri olan Combo, önceki neslin avantajlarını korurken yeni ön tasarım ve dijital kokpit gibi iyileştirmelere sahip. İki yeni renk seçeneği, 17 inç alaşım jant, 10 inç dokunmatik bilgi eğlence ekranı gibi özelliklere sahip araç, 1,5 litrelik 130 HP dizel motorun yanı sıra 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor.

Yeni Combo fiyatları

Versiyon (Donanım) Fiyat 1.5 130 HP Dizel MT6 (Edition) 1.087.900 TL 1.5 130 HP Dizel AT8 (Edition & Ultimate) 1.206.900 TL (Edition)

1.393.900 TL (Ultimate)

Yeni Combo Cargo ise 982 kg’ye kadar taşıma kapasitesiyle geliyor. 102 HP 6 ileri manuel vites ve 130 HP 8 ileri otomatik vites seçenekleriyle sunulan araçta, trafik işareti tespit sisteminden sürücü yorgunluk sistemine kadar birçok güvenlik özelliği de yer alıyor. İç tarafta ise 10 inçlik ekran var.

Yeni Combo Cargo fiyatı

Versiyon (Donanım) Fiyat 1.5 102 HP Dizel MT6 (Edition & Ultimate XL) 864.900 (Edition)

934.900 (Ultimate XL) 1.5 130 HP Dizel AT8 (Ultimate XL) 1.019.900 TL

Yeni Zafira

Opel’ın “en yeni ve en gelişmiş teknolojileriyle” donatıldığı söylenen yeni Zafira, FULL LED ön farlar, yeni far tasarımı, yenilenen ön ve arka tampon, 17 inç alaşım jant, 10 inç bilgi eğlence ve 10 inç sürücü bilgi ekranı gibi özellikler var. Araç, 2,0 180 HP dizel motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile ülkemizde sunuluyor.

Yeni Zafira fiyatı

Versiyon (Donanım) Fiyat 2.0 180 HP Dizel AT8 (Ultimate XL) 1.774.900 TL

Yeni Vivaro

Vivaro’ya geldiğimizde ise çok yönlü bir araç karşımıza çıkıyor. Opel Vizör marka yüzüne ulaşan araçta; 10 inçlik ekranlar, güvenlik özellikleri, 1.400 kg’ye varan taşıma kapasitesi, 6,1 metreküpe varan iç hacim gibi özellikler var. Araç, 2,0 litrelik 145 HP manuel ve 180 HP 8 ileri otomatik olmak üzere iki motor ve şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Vivaro City Van ismini alan kombi van türündeki versiyon ise 145 HP dizel motora sahip.

Yeni Vivaro fiyatı

Versiyon (Donanım) Fiyat 2.0 145 HP Dizel MT6 (Ultimate XL) 1.149.900 TL 2.0 180 HP Dizel AT8 (Ultimate XL) 1.239.900 TL

Yeni Vivaro City Van fiyatı

Versiyon (Donanım) Fiyat 2.0 145 HP Dizel MT6 (Ultimate XL) 1.328.900 TL

Yeni Movano

Yeni Movano’ya baktığımızda; FULL LED ön farlar, arka park sensörü ve geri görüş kamerası, 7 inçlik gösterge paneli, 10 inçlik multimedya ekranı, 15 metreküplük yükleme hacmi ve şerit takip sistemi gibi güvenlik özelliklerini görüyoruz. Araç, 180 HP gücündeki 2,2 litrelik BlueHDİ dizel motorla geliyor. Buna 6 ileri manuel şanzıman eşlik ediyor.

Yeni Movano fiyatı