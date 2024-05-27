CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatlarının yılın başından beri nasıl değiştiğini açıkladı. Paylaşılan veriler, sıfır otomobil fiyatları ile enflasyon arasında denge olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de otomotiv sektörüyle ilgili anlamlı veriler sunan şirketlerden biri olan CARDATA'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektöre ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın, resmî X hesabından yaptığı paylaşımda sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında nasıl bir değişim yaşandığını açıkladı.

Otomobil sektörü, son dönemlerde durağanlaşmış durumda. Mesela firmaların çok büyük bir çoğunluğu, bu ay için fiyat artışı yapmadı. Tabii bunun en önemli nedeni, dolar kurunun bir süredir yatay seyirde ilerliyor olması.

İşte Hüsamettin Yalçın'ın açıklaması:

Her kafadan bir ses çıkıyor. En doğrusunu verelim:



Ocak-Mayıs 2024 0 KM Fiyat Artışı: Ortalama %17

Ocak-Mayıs 2024 2. El Fiyat Artışı: Ortalama %9

Hüsamettin Yalçın'ın yaptığı paylaşım, hatalı değil. En azından sıfır otomobiller için. Zira Türkiye'de en çok satılan otomobil olan Fiat Egea, Ocak 2024'te 834.900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Aracın bugünkü başlangıç fiyatı ise 969.900 TL. Bu fiyatlara göre Fiat Egea, Ocak-Mayıs 2024 döneminde yüzde 16,17 oranında zamlanmış durumda.

Merak edenler için hemen söyleyelim. Dolar/TL kuru, 1 Ocak 2024 tarihinde 29,42 seviyesindeydi. Kur, bugün ise 32,18 seviyelerinde. Buna göre; dolar/TL kurundaki yükseliş, yüzde 9,4 civarlarında. Öte yandan; Ocak-Nisan 2024 dönemi için aylık enflasyon toplamının yüzde 17,57 olduğunu söyleyelim. Tüm bu verilere göre sıfır otomobil fiyatları, aslında enflasyona paralel olarak yükselmiş diyebiliriz.