OpenAI, ChatGPT Health İçin Kolları Sıvadı: 100 Milyon Dolara Sağlık Şirketi Satın Aldı!

OpenAI, 100 milyon dolara sağlık verileri odaklı bir girişim olan Torch'u satın aldı. Torch'un teknolojisi, ChatGPT Health'e entegre edilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, geçtiğimiz hafta yaptığı bir duyuruyla ChatGPT Health ismi verilen yeni sağlık odaklı yapay zekâ hizmetini duyurmuştu. Bu hizmet, kullanıcıların sağlık verilerini bağlayarak kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi yaşamasını sağlıyor, uzman gerektirmeyen konularda yardımcı oluyor, raporları açıklayabiliyordu.

Şimdi ise şirket, ChatGPT Health ile ilgili önemli bir hamle daha yaptı. Firma, sağlık verileri odaklı bir girişim olan Torch’u satın aldı. Satın alım, ilk olarak ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırılan bir The Information haberiyle bildirildi. Sonrasında ise Torch yöneticileri ve OpenAI tarafından doğrulandı.

100 milyon dolara satın aldığı söyleniyor

torck

Resmî açıklama olmasa da OpenAI’ın Torch’u 100 milyon dolarlık hisse senedi ödemeleriyle satın aldığı da iddialar arasında. Şirketin 4 kişilik ekibinin tamamen OpenAI’a katılacak. Tahmin edebileceğiniz gibi Torch, ChatGPT’nin sağlık özelliği Health’te kullanılacak.

Torch; doktor ziyaretleri, laboratuvar testleri, giyilebilir cihazlar ve tüketici sağlığı testleri gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen bir kişinin tüm tıbbi bilgilerini yapay zekâ kullanımı için birleştiren bir uygulama geliştiriyordu. Torch ekibi, teknolojilerini "dağınık kayıtları bir bağlam motorunda birleştiren, yapay zeka için tıbbi bir hafıza" olarak tanımlıyor. Bu teknolojinin ChatGPT Health’in bir parçası olduğunu göreceğiz.

OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak! OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak!
