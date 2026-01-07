Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak!

OpenAI geçtiğimiz dakikalarda ChatGPT'nin yeni hizmeti ChatGPT Health'ı tanıttı. Bu yeni hizmet sayesinde kullanıcılar sadece sağlık odaklı kişiselleştirilmiş sohbetler gerçekleştirebilecek.

OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yeni hizmeti ChatGPT Health’i tanıttı. ChatGPT’nin içinde ayrı ve güvenliği artırılmış bir sekme olarak sunulan bu özellik, kullanıcıların sağlıkla ilgili sorularını daha kişisel ve düzenli bir ortamda sormasını amaçlıyor.

ChatGPT Health’in en dikkat çekici yanı, kullanıcıları kişisel tıbbi kayıtlarını ve sağlık uygulamalarını bağlamaya teşvik etmesi. Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers, Peloton ve Function gibi uygulamalarla entegrasyon sayesinde beslenme, uyku, hareket ve laboratuvar sonuçları gibi veriler analiz edilerek daha “kişiselleştirilmiş” yanıtlar sunulması hedefleniyor.

Şimdilik bekleme listesine kaydolmanız gerekiyor

2

Henüz beta aşamasında olan ChatGPT Health için kullanıcıların bir bekleme listesine kaydolması gerekiyor. OpenAI, hizmetin zamanla tüm kullanıcılara, abonelik farkı olmaksızın açılacağını belirtti, yani ekstra bir ücret ödemek gerekmeyecek.

Şirket özellikle ChatGPT Health'ın tanı ya da tedavi amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmadığının altını çiziyor. Hatırlayacağınız üzere geçmişte yapay zekâların verdiği tehlikeli sağlık tavsiyeleri gündem olmuştu. OpenAI, bu risklere karşı modeli “bilgilendirici ama panik yaratmayan” bir şekilde ayarladığını ve gerektiğinde kullanıcıları sağlık sistemine yönlendirdiğini söylüyor.

Şimdilik herkesin kullanımına ne zaman açılacağı belirsiz ama bekleme listesine kaydolmak istiyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz.

CES 2026: Yaşlılara Psikolojik Destek Sağlayabilen Panda Robot "AnAn" Tanıtıldı CES 2026: Yaşlılara Psikolojik Destek Sağlayabilen Panda Robot "AnAn" Tanıtıldı
Bu da Oldu: Yapay Zekânın Artık Kendi Başına Virüs Oluşturabildiği Keşfedildi Bu da Oldu: Yapay Zekânın Artık Kendi Başına Virüs Oluşturabildiği Keşfedildi
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

XP'den 11'e Kadar Olan Tüm Windows Sürümleri Karşılaştırma Testine Girdi: İşte Sonuçlar! [Video]

XP'den 11'e Kadar Olan Tüm Windows Sürümleri Karşılaştırma Testine Girdi: İşte Sonuçlar! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim