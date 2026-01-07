OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak!

OpenAI geçtiğimiz dakikalarda ChatGPT'nin yeni hizmeti ChatGPT Health'ı tanıttı. Bu yeni hizmet sayesinde kullanıcılar sadece sağlık odaklı kişiselleştirilmiş sohbetler gerçekleştirebilecek.

OpenAI, yeni hizmeti ChatGPT Health’i tanıttı. ChatGPT’nin içinde ayrı ve güvenliği artırılmış bir sekme olarak sunulan bu özellik, kullanıcıların sağlıkla ilgili sorularını daha kişisel ve düzenli bir ortamda sormasını amaçlıyor.

ChatGPT Health’in en dikkat çekici yanı, kullanıcıları kişisel tıbbi kayıtlarını ve sağlık uygulamalarını bağlamaya teşvik etmesi. Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers, Peloton ve Function gibi uygulamalarla entegrasyon sayesinde beslenme, uyku, hareket ve laboratuvar sonuçları gibi veriler analiz edilerek daha “kişiselleştirilmiş” yanıtlar sunulması hedefleniyor.

Şimdilik bekleme listesine kaydolmanız gerekiyor

Henüz beta aşamasında olan ChatGPT Health için kullanıcıların bir bekleme listesine kaydolması gerekiyor. OpenAI, hizmetin zamanla tüm kullanıcılara, abonelik farkı olmaksızın açılacağını belirtti, yani ekstra bir ücret ödemek gerekmeyecek.

Şirket özellikle ChatGPT Health'ın tanı ya da tedavi amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmadığının altını çiziyor. Hatırlayacağınız üzere geçmişte yapay zekâların verdiği tehlikeli sağlık tavsiyeleri gündem olmuştu. OpenAI, bu risklere karşı modeli “bilgilendirici ama panik yaratmayan” bir şekilde ayarladığını ve gerektiğinde kullanıcıları sağlık sistemine yönlendirdiğini söylüyor.

Şimdilik herkesin kullanımına ne zaman açılacağı belirsiz ama bekleme listesine kaydolmak istiyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz.