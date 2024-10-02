OpenAI, Yatırım Turunda 6,6 Milyar Dolar Toplamayı Başardı

OpenAI, yeni yatırım turunda NVIDIA ve Microsoft gibi yatırımcılardan 6,6 milyar dolar destek almayı başardı.

Son zamanlarda Silikon Vadisi'nin en çok beklenen ve en büyük hacme sahip yatırım turları arasında başı OpenAI'ın yeni yatırım turu çekiyordu. Firmanın yönetim kurulundaki istifalar ve Apple'ın yatırım görüşmelerini sonlandırması sonrasında OpenAI'ın aradığı 6,5 milyar dolarlık yatırımı bulmakta zorlanabileceği gündeme gelmişti.

NVIDIA ve Microsoft gibi yatırımcılardan toplamda 6,6 milyar dolarlık destek toplamayı başaran OpenAI'ın değerlemesi de böylece 157 milyar dolar gibi dikkat çekici bir noktaya yükselmişti. Yatırımcılar arasında ayrıca büyük fonların da yer aldığı belirtildi.

OpenAI'ın yönetim şekli de değişiyor

OpenAI teknik olarak ikili bir sistemle yönetiliyor. Bu sistemdeki yönetimlerden biri kâr amacı gütmeyen ve yapay zekâyı ilerletmek isteyen bir organizasyon, diğeri ise kâr amacı güden taraf. Öte yandan kâr amacı gütmeyen taraf son karar verici olarak şirket tarafına müdahale edebiliyor. Yatırımcılar ise OpenAI'da artık gücün şirket tarafında olmasını istiyor.

OpenAI'ın bu yılki cirosunun 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Firmanın beklenen yıl sonu zararı ise 5 milyar dolar olarak gösteriliyor. Yatırımcılar ise uzun vadede OpenAI'ın başarılı olamaması ihtimaline karşılık yeniden pazarlık ya da pay alma haklarını korumaya almış durumdalar.

OpenAI'ın adını dünyaya duyuran büyük dil modeli ChatGPT, bir anlamda yapay zekânın yüzü oldu ve dünya çapında 250 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.