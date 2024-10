Gelişmiş Ses Modu artık tüm kullanıcılara sunuldu. Ücretsiz kullanıcılar ayda 15 dakika kullanabilecek.

OpenAI, ChatGPT'nin uzun zamandır beklenen Gelişmiş Ses Modu'nu nihayet tüm kullanıcılara sundu. Ancak bu yeni özellik ücretsiz kullanıcılar için bazı sınırlamalarla birlikte geliyor.

Gelişmiş Ses Modu, kullanıcıların yapay zekâ ile konuşurken sorularını ve yanıtlarını anında değiştirebilmesine olanak tanıyor. Bu yeni mod kullanıcıların yapay zekâ ile daha doğal ve "insani" konuşmalar yapmasına olanak tanıyor. Sesli asistanla iletişim kurulurken konuşmayı kesilebiliyor, sorular ve yanıtları anında değiştirilebiliyor. Yeni ses moduyla birlikte yapay zekânın tonlaması da daha insana benzer hale getirilmiş durumda.

Gelişmiş Ses Modu 15 dakika kullanılabilecek

Başlangıçta ise Gelişmiş Ses Modu sadece Plus ve Team abonelerine sunulmuştu. Şimdi ise ChatGPT Free kullanıcıları da bu yeni modun tadını çıkarabilecek. Ancak, ücretsiz kullanıcılara ayda sadece 15 dakika Gelişmiş Ses Modu kullanma hakkı veriliyor. Daha fazla kullanım için Plus aboneliği gerekiyor. Plus abonelik fiyatının ise yakında 20 dolardan 22 dolara çıkması bekleniyor.

Yeni yapılan bu duyuru OpenAI'nin DevDay 2024 etkinliğinde paylaşıldı. Etkinlikte geliştiriciler için ChatGPT'yi daha erişilebilir hale getirecek yeni araçlar tanıtıldı. Bunlar arasında uygulamalara yapay zekâ ses özelliklerini eklemeyi mümkün kılacak Realtime API de bulunuyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Gelişmiş Ses Modunun ücretsiz kullanıcılara sunulması, OpenAI'nin daha fazla kullanıcıyı ücretli aboneliklere çekme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.