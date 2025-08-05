OpenAI, söz verdiği üzere uzun bir aradan sonra ilk açık kaynak yapay zekâ modellerini yayımladı. Peki yayımlanan iki açık kaynak yapay zekâ modeli arasında ne farklar bulunuyor?

OpenAI, yapay zekâ sektöründe DeepSeek, Meta ve Alibaba gibi rakiplerine karşı elini güçlendirmek için iki yeni açık kaynak yapay zekâ modeli olan gpt-oss-120b ve gpt-oss-20b'yi tanıttı. ChatGPT’nin kullanıma sunulmasından bu yana ilk kez tamamen ücretsiz ve açık modeller kullanıma sunulmuş durumda.

Son zamanlarda Çinli şirketler de yapay zekâyı daha erişilebilir hâle getirmek için açık kaynaklı modeller geliştiriyor. OpenAI da mevcut kullanıcıların yabancı modellere yönelmek yerine kendi yapay zekâsını tercih edebilmesi için açık kaynak modellerini nihayet kullanıma sunmuş oldu.

Açık kaynak modellerin farkı ne?

gpt-oss-120b daha büyük ve güçlü bir model; veri merkezleri ve güçlü bilgisayarlarda çalışmak için tasarlanmış durumda.

daha büyük ve güçlü bir model; veri merkezleri ve güçlü bilgisayarlarda çalışmak için tasarlanmış durumda. gpt-oss-20b ise daha hafif ve orta boyutlu, yani çoğu masaüstü ve dizüstü bilgisayarda rahatça çalışabiliyor.

Her iki model de son derece özelleştirilebilir, açık lisanslı (Apache 2.0) ve güvenlik eğitiminden geçirilmiş. Ayrıca geliştiriciler, bu modelleri kullanarak kendi sistemlerine entegre edebilirler. Yani ChatGPT API’sine bağlı kalmak zorunda değiller.

Modeller, Hugging Face üzerinden indirilebiliyor ya da OpenAI’ın özel demo moduyla denenebiliyor. Yeni modellere dair daha detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.