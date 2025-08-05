OpenAI, ChatGPT'yi uzun saatler yoğun olarak kullanıcılara yönelik bir yenilik getirdi. Yapay zekâ aracı, daha sağlıklı bir kullanım için ara vermenizi önerecek.

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ aracı ChatGPT, şu anda dünyanın en popüler uygulaması konumunda. ChatGPT’yi okuldan işimize kadar her türden amaç için kullanabiliyoruz. Tabii ki her teknolojik ürün de olduğu gibi yapay zekâ araçlarında da sağlıklı kullanım gerekiyor.

OpenAI, tam olarak bu konuda bir hamle yaptı. Teknoloji devi, ChatGPT’nin çalışma sistemini güncellediğini duyurdu. Güncellemenin ardından yapay zekâ aracı, kullanıcının daha sağlıklı bir şekilde kullanmasına olanak tanıyacak ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecek.

ChatGPT, yoğun kullanım durumlarında ara vermenizi önerecek

Güncellemenin bir nevi sosyal medya platformlarının güvenlik özelliklerine benzediği söyleyebiliriz. Tıpkı onlarda olduğu gibi ChatGPT de yoğun ve uzun kullanım gibi durumlarda kullanıcıya bir bildirim göstermeye başlayacak. Bu bildirimde, kullanıcıya ara vermesi önerilecek. Yukarıdaki ekran görüntüsünden bildirimi görebilirsiniz. “Bir süredir sohbet ediyorsunuz. Ara vermek için iyi bir zaman mı?” sorusu yöneltiliyor.

Bu özellik kullanıcının ChatGPT’de çok uzun süreler geçirmesinin önüne geçerek daha sağlıklı bir kullanımı teşvik edecek. Tabii ki burada her şey kullanıcıya bağlı. İsterse ara verebilecek isterse de kullanmaya devam edecek.

Ayrıca şirket, ChatGPT’nin hassas konular gibi belli alanlarda “daha az kesin” olmaya başlayacağını da belirtmiş. Örneğin kullanıcı ilişkisini bitirip bitirmediğini sorarsa yapay zekâ aracı evet ya da hayır cevabı yerine onu düşünmeye teşvik eden ve sorunu kendisinin çözmesi çözmesi gerektiğini gösteren yanıtlar verecek.