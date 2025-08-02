WhatsApp'ın Meta AI yapay zekâ aracına sesli sohbet özelliği geliyor. Maalesef Meta AI hâlâ Türkiye'ye gelemediği için biz kullanamayacağız.

Alanında dünyanın en popüleri konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için her hafta yeni özellikler deniyor. Maalesef hâlâ ülkemizde kullanılamayan Meta AI yapay zekâ aracı da bunlardan biri. Yurt dışındaki kullanıcılar, Meta AI’ı kullanarak WhatsApp üzerinden yapay zekâya soru sorabiliyor, görsel oluşturabiliyor.

Şimdi ise bu konuda kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşanacağı ortaya çıktı. WABetaInfo’nun uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark ettiği özelliğe göre WhatsApp’taki Meta AI yapay zekâ aracına sesli sohbet geliyor.

WhatsApp kullanıcıları, Meta AI ile sesli sohbet edebilecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere direkt olarak uygulama üzerinden Meta AI yapay zekâ aracıyla ChatGPT gibi sesli sohbet etme özelliği gelecek. Özellik, sohbetlerde bulunan Meta AI’dan açılabilecek. Ayrıca çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak için aramalar bölümünün sağ alt tarafına Meta AI ses simgesi eklenmiş. Oraya basıldığında direkt sesli sohbete geçilebilecek.

Bu özellik, kullanıcıların Meta AI ile çok daha basit ve doğal bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanırken yazma zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Ne zaman çıkış yapacağı belli değil ancak şu anda test ediliyor. Maalesef geldiğinde Türkiye’de Meta AI olmadığı için biz kullanmayacağız. Meta AI’ın ne zaman Türkiye’deki kullanıcılara sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.