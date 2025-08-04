Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, yepyeni bir yapay zekâ ekibi kuruyor. Bu ekip, ChatGPT benzeri bir arama deneyimi geliştirecek.

Apple’ın yapay zekâ alanında geride kaldığını bilinen bir gerçek. Öyle ki hâlâ şirketin iPhone’larda sunduğu yapay zekâ özellikleri tamamlanmadı, yeni Siri bir türlü çıkış yapamadı. Bu yüzden de son zamanlarda yapay zekâ konusundaki hamlelerini artırmaya başladığına dair haberler geliyordu.

En güvenilir Apple sızıntı kaynağı olan Bloomberg’den Mark Gurman, dünkü Power On bülteninde, şirketin çok önemli bir hamleye hazırlandığını aktardı. Buna göre Apple, “Yanıtlar ve Bilgi” ismi verilen bir ekip kuruyor. Bu ekibin Siri, Spotlight, Safari ve dahasındaki yapay zekâ özelliklerini iyileştireceği belirtilmiş.

ChatGPT benzeri arama deneyimi sunulacak

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre yeni ekip, Apple’ın ChatGPT’ye rakip olabilecek bir arama deneyimi sunmasını sağlayacakmış. Hatta tamamen ayrı bir uygulama geliştirmenin de düşünüldüğü belirtilmiş. Araç, bir “yanıt motoru” olarak nitelendiriliyor. Yapacağı şey ise insanların sorularına web’i tarayıp yanıtlar verebilmesi. Bir nevi ChatGPT’yle benzer bir işlev diyebiliriz.

Bu yeni aracın Siri gibi özelliklere de entegre edildiğini görebiliriz. Böylece Siri de ChatGPT’ye benzer bir hâl alabilir. Apple, normalde geçen sene yapay zekâlı Siri’yi kullanıma sunacaktı ancak bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle ertelemişti. Beklentiler, iOS 27 ile gelmesiydi. Bu yüzden önümüzdeki yıl geliştirilen yeni ChatGPT benzeri araçla birlikte sunulması muhtemel.