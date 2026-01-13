Tümü Webekno
OpenAI'dan AirPods'a Rakip Kulaklık Geliyor: "Daha Önce Görülmemiş" Bir Tasarıma Sahip Olacak!

ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI, Apple'ın AirPods'una doğrudan rakip olacak, ilginç bir tasarıma sahip kulaklık üzerinde çalışıyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü şirketlerinden OpenAI, bu kez yazılım değil donanım cephesinde ses getirmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, Apple’ın AirPods’una doğrudan rakip olacak yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalışıyor.

X’te paylaşılan bilgilere göre “Sweetpea” kod adlı bu kulaklıklar, bugüne kadar görülmemiş özgün bir tasarıma sahip olacak. Ana gövdesi metalden yapılan bu cihazın içinde, kulağın arkasına yerleşen iki hap şeklinde parça bulunuyor.

Kulaklıkların içerisinde gelişmiş bir çip yer alacak

Teknik tarafta ise beklentiler oldukça yüksek. İddialara göre kulaklıklarda, akıllı telefonlarda kullanılan 2 nm üretim sürecine sahip gelişmiş bir çip yer alacak. Exynos tabanlı olması beklenen bu işlemcinin yanı sıra, iPhone’daki bazı Siri komutlarını doğrudan devralabilecek özel bir çipten de söz ediliyor.

Fakat durum şu ki bu ileri teknoloji uygun fiyatlı olmayabilir. Sızıntılara göre ürünün parça maliyeti bir akıllı telefon seviyesinde olacak. Bu da OpenAI’ın kulaklıklarının premium bir fiyat etiketine sahip olabileceğini gösteriyor. Hedeflenen çıkış tarihi ise bu yılın Eylül ayı ve ilk yıl için 40–50 milyon adetlik üretim planlanıyor.

Şunu da belirtelim ki bu kulaklıklar OpenAI’ın geliştirdiği beş donanım ürününden sadece biri. Şirketin bu cihazların üretimi için Foxconn ile çalıştığı ve 2028’in sonuna kadar tüm ürünlerin hazır olmasının planlandığı belirtiliyor. Jony Ive’ın ekibinin önceliği nedeniyle kulaklıkların listenin başında olduğu ifade edilirken, diğer olası ürünler arasında ev tipi bir cihaz ve akıllı bir kalem de yer alıyor.

