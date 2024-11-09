OpenAI'nin araştırma ve güvenlikten sorumlu başkanı Lilian Weng, 7 yıl sonra görevinden ayrılacağını açıkladı.

OpenAI’de 7 yıl görev yapan Lilian Weng, Cuma günü yaptığı açıklamada şirketten ayrılacağını belirtti.

Weng, son olarak araştırma ve güvenlikten sorumlu başkanı olarak görev yapıyordu. Weng, 15 Kasım’da OpenAI’den ayrılacak ve yeni bir yön arayışı içinde olduğunu söyledi.

OpenAI'deki güvenlik sistemlerine nasıl etki edecek?

Weng, 2018 yılında OpenAI’ye katıldığında robotik ekibinde görev alarak Rubik Küpü çözebilen robot bir kol geliştirilmesine yardımcı oldu. Ardından, OpenAI’nin GPT teknolojilerine olan odaklanmasıyla güvenlik alanında çalışmalarını sürdürdü. 2023 yılında güvenlik sistemleri birimini kurarak, bu alanda önemli bir rol üstlendi. Ancak, son dönemde birçok üst düzey yöneticinin de benzer şekilde OpenAI’den ayrılması dikkat çekti.

OpenAI, Weng’in yerine geçecek geçiş sürecini başlattığını duyurdu. Şirket, güvenlik sistemleri biriminin, şirketin geliştirdiği yapay zekâ sistemlerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Son aylarda OpenAI’den ayrılanların ise ardı arkası kesilmiyor. Üst düzey yöneticiler arasında CTO Mira Murati, araştırma şefi Bob McGrew ve araştırma başkan yardımcısı Barret Zoph yer alıyor. Ağustos ayında ise ünlü araştırmacılar Andrej Karpathy ve kurucu ortak John Schulman, startup’tan ayrıldıklarını duyurdu. Bu isimlerden bazıları rakip firma Anthropic’e katılırken, diğerleri ise kendi girişimlerini kurmaya karar verdi.