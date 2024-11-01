Reddit'te bir soru cevap etkinliği gerçekleştiren OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Reddit’te gerçekleştirdiği soru cevap etkinliğinde ChatGPT ve OpenAI’ın gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Altman, 2025 yılına kadar ChatGPT-5 modelinin piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Reddit üzerinden gelen sorulara yanıt verirken Altman, X’te daha önce yaptığı "yalan haber" açıklamasını yineledi ve bu yıl ChatGPT-5 modelinin kullanıma sunulmayacağını kesin bir dille ifade etti ancak OpenAI’ın bu yıl içinde yeni ve önemli güncellemeler yapacağına dair söz verdi.

ChatGPT-5, 2025 yılına kadar gelmeyecek

OpenAI geçtiğimiz hafta ChatGPT’nin masaüstü uygulamalarında Gelişmiş Ses modunu ve yeni ChatGPT arama özelliğini tanıtmıştı. Altman’a ChatGPT’nin yeni arama işlevinin Google gibi geleneksel arama motorlarına rakip olup olamayacağı sorulduğunda daha karmaşık sorgular için ChatGPT’nin daha hızlı ve etkili bilgi sunabileceğini belirtti.

Altman, yapay zekânın gelecekte kullanıcılar için özel web sayfaları oluşturma yeteneğine ulaşacağını düşündüğünü belirtirken, bu tür gelişmeleri tüm kullanıcılar gibi kendisinin de sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

DALL-E 3 için planlar neler?

Görüntü oluşturma alanında ChatGPT’nin DALL-E 3 ile sağladığı imkânlar da gündeme geldi. DALL-E 3’ün yeni bir güncelleme alıp almayacağı sorusuna Altman belirgin bir tarih vermedi ancak “Bir sonraki güncelleme beklemeye değer” diyerek heyecanı yine zirvede tuttu.

Otonom yapay zekâ konusu da etkinliğin önemli gündem maddelerinden biri oldu. ChatGPT'nin kendi başına görevleri yerine getirebilme yeteneğine sahip olup olmayacağı sorulduğunda ise Altman, 2025 yılı itibarıyla bu teknolojinin daha fazla ön planda olacağını belirtti.

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