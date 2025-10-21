OpenAI Web Tarayıcısını Resmen Duyurdu: ChatGPT Atlas

OpenAI, aylardır dedikoduları dönen yapay zeka tabanlı web tarayıcısını resmen duyurdu. ChatGPT Atlas, an itibarıyla kullanıma sunulmuş durumda.

OpenAI, yapay zekâyı doğrudan internet deneyiminin merkezine yerleştiren yeni tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmi olarak duyurdu. An itibarıyla macOS için indirilebilir durumda olan Atlas, kullanıcıların web sayfalarında gezinirken ChatGPT’yi doğrudan kenar çubuğundan kullanabilmesine olanak tanıyor.

Tarayıcı, gezilen sitelerin içeriğini özetleme, verileri analiz etme, karşılaştırma yapma ve görevleri otomatikleştirme gibi özellikler sunuyor. OpenAI, Atlas’ın gizlilik odaklı olarak tasarlandığını, kullanıcıların hangi sitelerin ChatGPT tarafından görülebileceğini kontrol edebileceğini ve tüm geçmiş verileri tek dokunuşla silebileceğini belirtiyor.

ChatGPT Atlas’ın özellikleri

“Ask ChatGPT” ile Anında Yardım

Atlas, ekranın sağ tarafında konumlanan yapay zekâ paneliyle web sitelerinde okuduğunuz içeriklere anında açıklama, özet veya yanıt almanızı sağlıyor. Uzun makaleleri saniyeler içinde özetliyor, karmaşık sayfa içeriklerini sohbet diliyle sadeleştiriyor.

Agent Mode: Görevleri Otomatikleştiren Akıllı Asistan

Yeni “Agent Mode”, kullanıcıların çevrimiçi formlar doldurmasına, rezervasyon yapmasına veya belge düzenlemesine yardımcı oluyor. Tarayıcı artık sadece gezmek için değil, sizin yerinize işlem yapan bir “web ajanı” hâline geliyor.

Kişisel Hafıza ile Öğrenen Tarayıcı

ChatGPT Atlas, ziyaret ettiğiniz siteleri ve tercihlerinizi hatırlayabiliyor. Bu sayede öneriler daha isabetli hale geliyor. Üstelik tüm hafıza tamamen kullanıcı kontrolünde; dilediğinizde sıfırlayabilir veya belirli siteleri hariç tutabilirsiniz.

Tanıdık Tarayıcı Deneyimi

Sekme yönetimi, yer imleri, geçmiş, şifre kaydı ve gizli mod gibi klasik tarayıcı fonksiyonlarının tümü mevcut. Yani Atlas, öğrenme eşiği olmayan sade ve hızlı bir deneyim sunuyor.

Gelişmiş Gizlilik Kontrolleri

OpenAI, Atlas’ı gizlilik odaklı olarak geliştirdi. Hangi sitelerin ChatGPT tarafından görülebileceğini belirleyebilir, tarama geçmişini tek dokunuşla silebilir ve “Incognito Mode” ile iz bırakmadan gezinebilirsiniz.

Çoklu Platform Desteği

Atlas şu anda yalnızca macOS’ta kullanılabiliyor, ancak OpenAI kısa sürede Windows, iOS ve Android sürümlerini de yayınlayacağını doğruladı. Cihazlar arası senkronizasyon özelliği de hazır.

Web’i Yeniden Tanımlayan Vizyon

OpenAI’ın amacı artık yalnızca sohbet deneyimini geliştirmek değil; internetin kendisini sohbetle yönetilebilir hale getirmek. Atlas, web’i anlayan, yorumlayan ve sizin yerinize işlem yapabilen bir “yapay zekâ tarayıcısı” olarak bu vizyonun ilk adımı.

ChatGPT Atlas'ı buradan indirebilirsiniz.

ChatGPT Atlas, OpenAI’ın “sohbet botu” sınırlarını aşarak doğrudan bir internet tarayıcısına dönüşmesinin en somut adımı olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu hamleyle Google Chrome ve Microsoft Edge gibi devlerin hâkim olduğu pazara yapay zekâ destekli güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.