OpenAI, Bilim İnsanları İçin Yeni Yapay Zekâ Aracı Prism'i Duyurdu: Üstelik Tamamen Ücretsiz!

OpenAI, bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir adım attı. Prism adı verilen yeni çalışma alanı uygulaması, bilimsel araştırmaların kurgulanmasından makale yazımına kadar her aşamada GPT-5.2 desteğiyle araştırmacıların sağ kolu olacak.

Yapay zekâ dünyasının öncüsü OpenAI'dan bilim insanlarını heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirket, yaptığı duyuruyla bilim insanları için özel olarak tasarlanmış, yapay zekâ destekli yeni bir çalışma alanı aracı olan Prism'i tanıttı. Üstelik en güzel haber şu: Bir ChatGPT hesabınız varsa bu güçlü araca tamamen ücretsiz olarak erişebileceksiniz.

Bilimsel makaleler için yapay zekâyla güçlendirilmiş bir kelime işlemci ve araştırma aracı olarak kurgulanan Prism, gücünü OpenAI'ın en yeni modeli GPT-5.2'den alıyor. Bu entegrasyon sayesinde araç; bilimsel iddiaları değerlendirebiliyor, metinleri akademik dile uygun şekilde revize edebiliyor ve devasa veri tabanlarında geçmiş araştırmaları saniyeler içinde tarayabiliyor.

Prism, bilim dünyasının "Cursor"ı olmaya aday

OpenAI yöneticileri, Prism'in kendi başına insan rehberliği olmadan araştırma yapmak için tasarlanmadığının altını çiziyor. Aksine araç, insan bilim insanlarının iş yükünü hafifletmek ve süreci hızlandırmak için bir yardımcı olarak konumlandırılıyor. OpenAI üst yöneticisi Kevin Weil, Prism'i yazılım dünyasını değiştiren Cursor ve Windsurf gibi araçlara benzeterek, "2026, yapay zekâ ve bilim için 2025'in yazılım mühendisliği için ifade ettiği şey olacak" diyor.

Şirketin bu hamlesi aslında bir ihtiyacın sonucu. ChatGPT'ye her hafta ileri seviye fen bilimleri konularında ortalama 8,4 milyon mesaj geliyor. OpenAI, Prism ile bu yoğun talebi daha profesyonel ve düzenli bir iş akışına dönüştürmeyi hedefliyor. Özellikle matematik ve istatistik alanındaki ilk testlerde GPT-5.2'nin karmaşık problemleri çözmede sunduğu başarı, sistemin potansiyelini şimdiden kanıtlamış durumda.

LaTeX entegrasyonu ve akıllı diyagram desteği

Prism'in en dikkat çeken teknik özelliklerinden biri, bilimsel makalelerin standart formatı olan LaTeX ile tam entegre çalışması. Klasik LaTeX araçlarının çok ötesine geçen program, GPT-5.2'nin görsel yeteneklerini kullanarak araştırmacıların online beyaz tahtalara çizdiği taslaklardan profesyonel diyagramlar oluşturabiliyor. Bu, akademik yazım sürecinin en sancılı kısımlarından birini tamamen ortadan kaldırıyor.

Ayrıca "bağlam yönetimi" konusunda da devrimsel bir yaklaşım sunuluyor. Prism üzerinden bir ChatGPT penceresi açtığınızda, yapay zekâ üzerinde çalıştığınız projenin tüm detaylarına ve bağlamına hâkim oluyor. Bu sayede verdiği yanıtlar sadece genel bir bilgi değil, doğrudan sizin araştırmanıza özgü, daha zeki ve isabetli çıkarımlar hâline geliyor.

Prism'e ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.