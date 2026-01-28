Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, Bilim İnsanları İçin Yeni Yapay Zekâ Aracı Prism'i Duyurdu: Üstelik Tamamen Ücretsiz!

OpenAI, bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir adım attı. Prism adı verilen yeni çalışma alanı uygulaması, bilimsel araştırmaların kurgulanmasından makale yazımına kadar her aşamada GPT-5.2 desteğiyle araştırmacıların sağ kolu olacak.

OpenAI, Bilim İnsanları İçin Yeni Yapay Zekâ Aracı Prism'i Duyurdu: Üstelik Tamamen Ücretsiz!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ dünyasının öncüsü OpenAI'dan bilim insanlarını heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirket, yaptığı duyuruyla bilim insanları için özel olarak tasarlanmış, yapay zekâ destekli yeni bir çalışma alanı aracı olan Prism'i tanıttı. Üstelik en güzel haber şu: Bir ChatGPT hesabınız varsa bu güçlü araca tamamen ücretsiz olarak erişebileceksiniz.

Bilimsel makaleler için yapay zekâyla güçlendirilmiş bir kelime işlemci ve araştırma aracı olarak kurgulanan Prism, gücünü OpenAI'ın en yeni modeli GPT-5.2'den alıyor. Bu entegrasyon sayesinde araç; bilimsel iddiaları değerlendirebiliyor, metinleri akademik dile uygun şekilde revize edebiliyor ve devasa veri tabanlarında geçmiş araştırmaları saniyeler içinde tarayabiliyor.

Prism, bilim dünyasının "Cursor"ı olmaya aday

Başlıksız-1

OpenAI yöneticileri, Prism'in kendi başına insan rehberliği olmadan araştırma yapmak için tasarlanmadığının altını çiziyor. Aksine araç, insan bilim insanlarının iş yükünü hafifletmek ve süreci hızlandırmak için bir yardımcı olarak konumlandırılıyor. OpenAI üst yöneticisi Kevin Weil, Prism'i yazılım dünyasını değiştiren Cursor ve Windsurf gibi araçlara benzeterek, "2026, yapay zekâ ve bilim için 2025'in yazılım mühendisliği için ifade ettiği şey olacak" diyor.

Şirketin bu hamlesi aslında bir ihtiyacın sonucu. ChatGPT'ye her hafta ileri seviye fen bilimleri konularında ortalama 8,4 milyon mesaj geliyor. OpenAI, Prism ile bu yoğun talebi daha profesyonel ve düzenli bir iş akışına dönüştürmeyi hedefliyor. Özellikle matematik ve istatistik alanındaki ilk testlerde GPT-5.2'nin karmaşık problemleri çözmede sunduğu başarı, sistemin potansiyelini şimdiden kanıtlamış durumda.

LaTeX entegrasyonu ve akıllı diyagram desteği

Başlıksız-1

Prism'in en dikkat çeken teknik özelliklerinden biri, bilimsel makalelerin standart formatı olan LaTeX ile tam entegre çalışması. Klasik LaTeX araçlarının çok ötesine geçen program, GPT-5.2'nin görsel yeteneklerini kullanarak araştırmacıların online beyaz tahtalara çizdiği taslaklardan profesyonel diyagramlar oluşturabiliyor. Bu, akademik yazım sürecinin en sancılı kısımlarından birini tamamen ortadan kaldırıyor.

Ayrıca "bağlam yönetimi" konusunda da devrimsel bir yaklaşım sunuluyor. Prism üzerinden bir ChatGPT penceresi açtığınızda, yapay zekâ üzerinde çalıştığınız projenin tüm detaylarına ve bağlamına hâkim oluyor. Bu sayede verdiği yanıtlar sadece genel bir bilgi değil, doğrudan sizin araştırmanıza özgü, daha zeki ve isabetli çıkarımlar hâline geliyor.

Prism'e ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Clawdbot Nedir? Nasıl Kurulur? Ne İşe Yarıyor? Neden Gündem Oldu? Clawdbot Nedir? Nasıl Kurulur? Ne İşe Yarıyor? Neden Gündem Oldu?
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim