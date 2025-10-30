OpenAI, halka arz olur olmaz 1 trilyon dolar değere ulaşmayı bekliyor

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, tarihinin en büyük halka arzlarından biri için hazırlıklara başladı. Şirketin değerlemesi 1 trilyon dolara ulaşabilir ve başvuru süreci 2026’da başlayabilir.

Reuters’ın haberine göre OpenAI, 2026’nın ikinci yarısında halka arz başvurusu yaparak 1 trilyon dolara kadar ulaşabilecek bir değerlemeyi hedefliyor. Şirketin mevcut yıllık gelirinin 20 milyar dolar civarında olduğu, ancak büyüme yatırımları nedeniyle hâlen yüksek harcama yaptığı belirtiliyor.

OpenAI’nin planı, yatırımcılara hem yapay zekâ tabanlı yazılım ürünlerinden hem de Copilot ve GPT platformlarından elde ettiği gelirle güçlü bir büyüme hikâyesi sunmak. Şirket, şu anda 60 milyar dolarlık özel piyasa değerlemesinin neredeyse 15 katına ulaşmayı hedefliyor.

Henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da IPO sürecinin 2027’ye kadar tamamlanması bekleniyor. Eğer gerçekleşirse OpenAI, tarihin en yüksek değerli halka arzlarından birine imza atacak. Bu adım, yapay zekâ sektöründe rekabetin finansal boyutunu tamamen değiştirebilir.