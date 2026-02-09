OpenAI'ın Hayali Giderek "Küçülüyor": Şirketin İlk Fiziksel Ürününün Adı ve Detayları Ortaya Çıktı!

OpenAI'ın ilk fiziksel yapay zekâlı ürününün adı ve detayları netleşiyor. İlk gelen bilgilere göre beklentileri yüksek olanları üzecek bir donanım geliyor gibi.

OpenAI, tüketiciye yönelik ilk fiziksel yapay zekâ cihazını 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket içinde “Sweetpea” kod adıyla anılan bu ürünün tüketici tarafında adının “Dime” olacağı ortaya çıktı.

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos’ta konuşan OpenAI yöneticilerinden Lehane, bu cihazın şirketin en yüksek önceliklerinden biri olduğunu açıklamıştı. Tayvan merkezli Economic Daily ise Dime’in Eylül 2026’da tanıtılacağını, ilk yılda 40–50 milyon adet satış hedeflendiğini ve üretimin Vietnam’da Foxconn tarafından yapılacağını yazmıştı.

"Dime" beklentilerin fazlasıyla altında kalacak

Ortaya çıkan yeni detaylara göre bu iddialı planların törpülenmesi gündemde. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Smart Pikachu’ya göre OpenAI’ın yeni bir patent başvurusunda Dime isimli bu cihazın ilk versiyonunun yalnızca “basit bir kulaklık” olacağı belirtiliyor.

Sızıntıya göre başlangıçta planlanan “telefon benzeri” hesaplama gücüne sahip gelişmiş model ertelenmiş durumda. Bunun en önemli nedeni ise küresel RAM fiyatlarındaki artış. 2 nm Samsung Exynos çip kullanılan tasarımın maliyeti yükselince, OpenAI’nın cihazın donanım özelliklerini geri çekmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Yani yapay zekânın büyük kısmı bulutta çalışacak, cihaz üzerindeki yetenekler sınırlı kalacak.

Şirket bu süreçte kalem şeklinde ve ekranı olmayan, “Gumdrop” kod adlı başka bir cihaz üzerinde de çalışıyor. Bu cihazın kamera ve mikrofonlarla çevresel farkındalık sunması, el yazısını metne çevirip ChatGPT’ye aktarması ve diğer cihazlarla iletişim kurabilmesi hedefleniyor ancak Dime’ın ilk sürümünde yaşanacak satış başarısızlığı, Gumdrop’ın da geleceğini etkileyebilir.