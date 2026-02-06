Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

O Artık Kod Yazmanın da Ötesinde: GPT-5.3-Codex Kullanıma Sunuldu

OpenAI, yeni kod modeli GPT-5.3-Codex'i kullanıma sundu. Şirketin en yetenekli "ajan" kodlama modeli artık kod yazmanın da ötesinde özelliklere sahip.

O Artık Kod Yazmanın da Ötesinde: GPT-5.3-Codex Kullanıma Sunuldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yazılım dünyasında dengeleri değiştirecek yeni modeli GPT-5.3-Codex'i tanıttı. Şimdiye kadarki en yetenekli “ajan” kodlama modeli olan bu yeni sürüm, yalnızca daha iyi kod yazmakla kalmıyor, aynı zamanda araştırma yapıyor, araçlar kullanıyor, uzun soluklu görevleri baştan sona tamamlıyor ve hatta kendi geliştirilme sürecinde bile aktif rol oynuyor.

Önceki sürümlere göre %25 daha hızlı çalışan GPT-5.3-Codex, GPT-5.2-Codex’in ileri seviye kodlama gücünü GPT-5.2’nin muhakeme ve profesyonel bilgi kapasitesiyle tek bir modelde birleştiriyor. Üstelik bunu yaparken tıpkı bir ekip arkadaşı gibi, çalışırken kullanıcıyla etkileşim kurabiliyor ve bağlamı kaybetmiyor.

Kendi kendini geliştirdi

2

Bu modeli özel kılan detaylardan biri de şu ki GPT-5.3-Codex, kendi geliştirilmesinde kullanılan ilk model.

OpenAI ekibi, erken sürümleri modelin eğitimini hata ayıklamak, dağıtımı yönetmek ve test sonuçlarını analiz etmek için kullandığını söylüyor.

Oyunlar, uygulamalar ve akıllı web siteleri

3

Yeni model, web geliştirmede de fark yaratıyor. Günler süren otonom çalışmalarla sıfırdan oyunlar ve karmaşık uygulamalar geliştirebiliyor.

Basit ya da eksik tarif edilen isteklerde bile daha işlevsel ve “hazır üretim” hissi veren web siteleri ortaya koyuyor. Örneğin bir açılış sayfasında indirimli fiyatları daha akıllıca sunuyor, otomatik akan kullanıcı yorumları ekliyor ve tasarımı daha en başından güçlü kuruyor.

GPT-5.3-Codex, ücretli ChatGPT planlarıyla birlikte Codex’in kullanılabildiği tüm platformlarda (uygulama, CLI, IDE eklentisi ve web) erişime açılmış durumda. API erişimi ise çok yakında gelecek.

İnterneti Kasıp Kavuran OpenClaw'da Yapay Zekâyı Cehenneme Çevirecek Yüzlerce Zararlı Eklenti Bulundu İnterneti Kasıp Kavuran OpenClaw'da Yapay Zekâyı Cehenneme Çevirecek Yüzlerce Zararlı Eklenti Bulundu
Kling AI 3.0 Kullanıma Sunuldu: İşte Yeni Sürüm ile Gelen Yenilikler! Kling AI 3.0 Kullanıma Sunuldu: İşte Yeni Sürüm ile Gelen Yenilikler!
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com