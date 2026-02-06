O Artık Kod Yazmanın da Ötesinde: GPT-5.3-Codex Kullanıma Sunuldu

OpenAI, yeni kod modeli GPT-5.3-Codex'i kullanıma sundu. Şirketin en yetenekli "ajan" kodlama modeli artık kod yazmanın da ötesinde özelliklere sahip.

OpenAI, yazılım dünyasında dengeleri değiştirecek yeni modeli GPT-5.3-Codex'i tanıttı. Şimdiye kadarki en yetenekli “ajan” kodlama modeli olan bu yeni sürüm, yalnızca daha iyi kod yazmakla kalmıyor, aynı zamanda araştırma yapıyor, araçlar kullanıyor, uzun soluklu görevleri baştan sona tamamlıyor ve hatta kendi geliştirilme sürecinde bile aktif rol oynuyor.

Önceki sürümlere göre %25 daha hızlı çalışan GPT-5.3-Codex, GPT-5.2-Codex’in ileri seviye kodlama gücünü GPT-5.2’nin muhakeme ve profesyonel bilgi kapasitesiyle tek bir modelde birleştiriyor. Üstelik bunu yaparken tıpkı bir ekip arkadaşı gibi, çalışırken kullanıcıyla etkileşim kurabiliyor ve bağlamı kaybetmiyor.

Kendi kendini geliştirdi

Bu modeli özel kılan detaylardan biri de şu ki GPT-5.3-Codex, kendi geliştirilmesinde kullanılan ilk model.

OpenAI ekibi, erken sürümleri modelin eğitimini hata ayıklamak, dağıtımı yönetmek ve test sonuçlarını analiz etmek için kullandığını söylüyor.

Oyunlar, uygulamalar ve akıllı web siteleri

Yeni model, web geliştirmede de fark yaratıyor. Günler süren otonom çalışmalarla sıfırdan oyunlar ve karmaşık uygulamalar geliştirebiliyor.

Basit ya da eksik tarif edilen isteklerde bile daha işlevsel ve “hazır üretim” hissi veren web siteleri ortaya koyuyor. Örneğin bir açılış sayfasında indirimli fiyatları daha akıllıca sunuyor, otomatik akan kullanıcı yorumları ekliyor ve tasarımı daha en başından güçlü kuruyor.

GPT-5.3-Codex, ücretli ChatGPT planlarıyla birlikte Codex’in kullanılabildiği tüm platformlarda (uygulama, CLI, IDE eklentisi ve web) erişime açılmış durumda. API erişimi ise çok yakında gelecek.