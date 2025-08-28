OpenAI'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Şirket, bazı sohbetleri incelediğini ve gerekli görmesi durumunda polise bilgi verdiği açıkladı. Elbette tüm sohbetler incelenmiyor ancak tehlikeli durumlarda sessiz kalınmıyor.

Dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan bomba bir itiraf geldi. Şirket, yayımladığı bir blog gönderisinde ChatGPT'nin kullanıcı sohbetlerini takip ettiğini itiraf etti. Hatta bunun bir tık ötesi de var.

Üretken yapay zekâ araçları, sıradan kullanıcılar için gerçekten faydalı. Çünkü bu araçları kullanarak normalde saatler sürecek araştırmaları dakikalar içerisinde tamamlayabiliyoruz. Ancak bazı art niyetli kişiler, ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarını bomba yapımından tutun da ölümcül saldırılara kadar olan amaçlar için kullanabiliyorlar. İşte OpenAI, tam da buraya vurgu yaparak kullanıcıları izlediğini söylüyor.

Zararlı içerikler OpenAI yetkilileri tarafından inceleniyor, gerekirse polise bilgi veriliyor!

OpenAI'ın hazırladığı blog gönderisinde AI tarafından taranan ve zararlı olduğu tespit edilen içeriklerin OpenAI yetkililerine bildirildiği ifade ediliyor. Hatta OpenAI çalışanları bu görüşmeleri inceledikten sonra gerekli görülmesi hâlinde polise de bilgi vermişler. OpenAI, hangi içeriklerin kolluk kuvvetlerine bildirildiğini resmî olarak açıklamıyor ancak intihar durumunun bu kapsam dışında olduğunu ifade ediyor. OpenAI, bunun sebebinin mahremiyet olduğunu ifade ediyor.

Kullanıcı davranışları, OpenAI'ı büyük bir çıkmaza sokmuş gibi görünüyor. Çünkü kullanıcılar, ChatGPT ile yaptıkların gizli kalmasını istiyorlar ki bu noktada haklılar. Ancak ChatGPT'nin bomba yapımı gibi tehlikeli tavsiyeler vermemesi gerektiği de aşikâr. Hâl böyle olunca OpenAI, çareyi bazı içerikleri ifşa etmekte bulmuş gibi görünüyor ama bunun yeni bir tartışmaya yol açacağı da kesin...