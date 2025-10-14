Tümü Webekno
OpenAI, NVIDIA'ya Savaş Açtı: Kendi Çiplerini Üretecek!

OpenAI ile Broadcom arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bu iş birliği ile OpenAI, kendi yapay zekâ hızlandırıcı çiplerini geliştirmiş olacak. Şirketler, bu iş birliğinin yapay zekâ sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorlar.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketlerinden OpenAI, sektörün geleceğini etkileyecek çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, ABD merkezli yarı iletken üreticisi Broadcom ile uzun yıllara dayanacak yeni bir anlaşma gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada anlaşma bedeline ilişkin bir şey söylenmedi ancak her iki taraf da bu anlaşmadan çok memnundu.

OpenAI ile Broadcom arasında imzalanan yeni anlaşma, OpenAI'ın kendi yapay zekâ hızlandırıcılarını tasarlamasını sağlayacak. Broadcom da yapay zekâ hızlandırıcılarının üretim ve dağıtımından sorumlu olacak. Yapılan açıklamaya göre yapay zekâ hızlandırıcılarının kapasitesi 10 gigawatt olacak.

Bu anlaşma neden önemli?

Başlıksız-1

OpenAI, yapay zekâyı keşfeden şirket değil ancak adım adım ilerliyor ve her ilerleme, önemli yeniliklerin kapılarını aralıyor. İşte geliştirilecek yapay zekâ hızlandırıcıları, tam olarak bu noktada devreye girecek. Broadcom'un üreteceği cihazlar, yapay zekânın ihtiyaç duyduğu donanım seviyesinin karşılanmasını sağlayacak. OpenAI, bu hamleyle geliştireceği yapay zekâ teknolojilerinin sınırlarını zorlama imkânı yakalamış olacak. Veri merkezleri, küçük ve büyük işletmeler ile geliştiriciler, OpenAI'ın çipleri sayesinde yapay zekâdan maksimum verim almış olacaklar.

OpenAI Bütün Tuşlara Basıyor: ChatGPT'ye DM Özelliği Geliyor OpenAI Bütün Tuşlara Basıyor: ChatGPT'ye DM Özelliği Geliyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, konuyla ilgili açıklamasında geliştirilecek çiplerle yapay zekânın gerçek potansiyelini ortaya çıkarabileceklerini söyledi. Broadcom CEO'su Hock Tan ise yapılan anlaşma ile yapay zekâ sektöründe yeni bir dönüm noktasına ulaşıldığını söyledi. Bakalım geliştirilen çiplerle desteklenecek yapay zekâ teknolojileri, insanlığa gerçekten fayda sağlayabilecek mi...

