OpenAI Bütün Tuşlara Basıyor: ChatGPT'ye DM Özelliği Geliyor

Yeni bir sızıntıya göre OpenAI, ChatGPT'yi süper uygulama yapma yolunda bu sefer DM özelliği üzerinde çalışıyor. Peki bu DM'ler ne işe yarayacak?

OpenAI’ın geçen hafta düzenlediği DevDay etkinliğinden çıkan en dikkat çekici yeniliklerden biri, ChatGPT’nin artık sohbet içinde uygulama çalıştırabilen bir platforma dönüşmesi oldu. Bu da ChatGPT’nin gelecekte her şeyi içinde barındıran bir uygulama ya da kendi işletim sistemine dönüşmesinin habercisi olarak görülüyor. Hatta bugün gelen sızıntılara göre bu dönüşümün yalnızca yapay zekâ ile sınırlı kalmayacağını, kullanıcıdan kullanıcıya doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğinin de yolda olduğunu gösteriyor.

Android için yayınlanan beta sürümde keşfedilen ve “Calpico” kod adıyla anılan bu yeni sistem, kullanıcıların birbirleriyle sohbet etmesine, fikir alışverişi yapmasına ve ortak projelerde ChatGPT desteğiyle birlikte çalışmasına imkân tanıyacak. Tabii bu sefer de akıllarda şu soru var... Bu mesajlar uçtan uca şifreli olacak mı?

Uçtan uca şifrelemesiz DM gelebilir mi?

Sızıntıyı paylaşan geliştirici Tibor Blaho’ya göre kullanıcılar, ChatGPT üzerinden grup sohbetleri oluşturabilecek, yapay zekâyı ortak bir asistan olarak kullanabilecek ve hatta kendi asistanlarının kişiliğini değiştirebilecek. Bildirimler, otomatik yanıtlar ve kişi engelleme gibi klasik mesajlaşma özellikleri de bu sistemde yer alacak.

Gizlilik konusu maalesef hâlâ belirsiz. OpenAI, geçmişte kullanıcı verilerinin model eğitimi için kullanılabildiğini kabul etmişti. Eğer ChatGPT DM’lerinde uçtan uca şifreleme (E2EE) desteği sunulmazsa, bu durum WhatsApp, Signal veya iMessage gibi güvenli rakiplerin gerisinde kalmasına neden olacak gibi. Keza güvenlikle ilgili endişeler ve yasalar da göz önünde bulundurulduğunda OpenAI'ın gerekli adımları atması gerekiyor gibi görünüyor.