OpenAI Niyeti Bozdu: Şimdi de NATO'yla Sözleşme İmzalamaya Hazırlanıyor

Yakın zamanda ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşma yapan yapay zekâ devi OpenAI'ın şimdi de NATO ile bir sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketlerinden olan OpenAI, geçtiğimiz günlerde İran’la başlayn gerginlik sırasında ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşma yaptığını ve kendi teknolojilerinin Pentagon’a entegre edileceğini duyurmuştu. Bu yüzden de şirkete ciddi tepkiler gelmişti.

Şimdi ise ilk olarak Wall Street Journal tarafından paylaşılan yeni bir haber, OpenAI’ın farklı askeri anlaşmalara gözünü diktiğini ortaya koydu. Konuya yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre yapay zekâ devi, içinde Türkiye’nin de bulunduğu NATO ile anlaşma yapmayı düşünüyor.

OpenAI’ın yapay zekâ teknolojileri NATO’ya entegre edilebilir

opea

Gelen bilgilerde, bu anlaşma kapsamında OpenAI’In yapay zekâ teknolojilerinin uluslararası askerî bir ittifak olan NATO’nun ağlarına entegre edileceği ve organizasyon tarafından kullanılacak.

İlk başta teknolojilerini NATO'nun tüm gizli ağlarında kullanmayı hedefledikleri ancak daha sonrasında gizliliği kaldırılmış ağlarda olacak şekilde değiştirildiği de belirtilmiş. OpenAI’ın şu anda bu sözleşmeyi değerlendirdiği ve yakın zamanda karara varılacağı da eklenmiş. Maalesef anlaşma hakkında detaylar şimdilik bu kadar. Ne zaman tamamlanıp resmî açıklamanın geleceğini bilmiyoruz. Geldiğinde detaylarıyla sizleri bilgilendireceğiz.

Sam Altman, Pentagon ile Yaptıkları Anlaşmayla İlgili Soruları Yanıtladı! Sam Altman, Pentagon ile Yaptıkları Anlaşmayla İlgili Soruları Yanıtladı!
