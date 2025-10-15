Tümü Webekno
OpenAI, "Refah ve Yapay Zekâ Uzman Konseyi" Oluşturdu: Peki Ne İşe Yarayacak

OpenAI, Refah ve Yapay Zekâ Uzman Konseyi ismini verdiği bir danışma kurulu oluşturdu. Bu kurul, kullanıcıların daha güvenli bir yapay zekâ deneyimi yaşamasına yardımcı olacak.

800 milyon civarı kullanıcısıyla dünyanın en büyük yapay zekâ aracı olan ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, son zamanlarda özellikle genç kullanıcılar üzerindeki etkileriyle gündemdeydi. Bu yüzden de şirketten bazı hamleler görüyorduk. Şimdi ise bir Refah ve Yapay Zekâ Uzman Konseyi oluşturduğunu açıkladı.

Bu konsey, yapay zekâ kullanıcılarının zihinsel ve duygusal sağlığına odaklanan bir danışma kurulu olarak görev yapacak. Kurul, OpenAI’ın yapay zekâ araçlarının kullanıcılar için daha faydalı olmasını sağlamaya yardım edecek.

Kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasına yardımcı olacak

opae

Konsey, teknoloji ve mental sağlık alanlarında uzman 8 araştırmacıdan oluşuyor. Bu araştırmacıların bazıları OpenAI’ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü ebeveyn kontrolleri özelliklerinin oluşturulmasında da rol oynamıştı. Şimdi ise kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasına yardımcı olacaklar.

OpenAI, güvenlik ve gençleri koruma konularında son zamanlarda herkesin dilindeydi. Bu konu, özellikle ChatGPT ile intihar hakkında konuştuktan sonra hayatına son veren genç kullanıcıların ardından gündeme taşınmıştı. Bu yüzden kullanıcı güvenliğini artırmak için böyle bir adım atılması mantıklı diyebiliriz.

Bir Aile, Oğullarının İntiharının Baş Sorumlusu Olduğunu Düşündükleri İçin ChatGPT’ye Dava Açtı Bir Aile, Oğullarının İntiharının Baş Sorumlusu Olduğunu Düşündükleri İçin ChatGPT’ye Dava Açtı

OpenAI’a göre kurulun operasyonları yönlendirmek için gerçek bir yetkisi yok. Yalnızca danışma sağlayacaklar ancak kararlar yine yöneticilere kalacak. Umarız şirket, danışmanların dediklerini dinler ve yapay zekânın beraberinde getirdiği riskler minimuma indirilir.

