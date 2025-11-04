Tümü Webekno
OpenAI, Sora 2 yüzünden Studio Ghibli, Bandai Namco, Square Enix ile davalık olmak üzere

CODA, OpenAI’ın görsel modeli Sora 2’nin Japon içeriklerini izinsiz kullandığını iddia etti. Ghibli, Bandai ve Square Enix telif hakkı ihlali uyarısı gönderdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI’ın görsel üretim aracı Sora 2, Japonya’da telif krizine neden oldu. Studio Ghibli, Bandai Namco ve Square Enix gibi devler adına harekete geçen CODA, Sora 2’nin içerikleri izinsiz kullandığını belirtti.

Japon telif sistemi ön izin esasına dayanıyor. CODA, Sora 2'nin “opt-out” yaklaşımının bu sisteme aykırı olduğunu vurguluyor. İçerik sahiplerinin rızası olmadan eğitim verisi kullanılması ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

Sora 2'nin “Ghibli tarzı” sahneler üretmesi ve Japon estetiğini birebir taklit etmesi, bu itirazları artırmış durumda. Japon hükümeti de OpenAI’dan içerik çoğaltımını durdurmasını talep etti.

Bu olay, yapay zekâ ile içerik üretiminin etik ve yasal sınırlarını bir kez daha gündeme taşıyor. Telif hakkı korumaları küresel arenada yeniden şekillenebilir.

Yapay Zeka

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

