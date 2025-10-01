OpenAI, Sosyal Medyayı Ele Geçirecek Sora 2'yi Duyurdu: İşte İlk Örnekler [Video]

OpenAI, metinden video üreten yapay zekâ aracı Sora 2'yi resmen tanıttı. Sadece yazılanı videoya dönüştürmekle kalmayan, aynı zamanda ses ve diyalog ekleyebilen Sora 2, artık bir mobil uygulamaya sahip. İşte yeni yapay zekâ modelinin tüm yetenekleri ve bilmeniz gerekenler.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI'ın ilk Sora modelini duyurduğu ve hepimizin ağzı açık bir şekilde "bu gerçek mi?" diye sorduğu günler daha dün gibi aklımızda. Sadece birkaç kelimeyle saniyeler içinde videolar üreten o teknoloji, yaratıcılığın sınırlarını zorlamıştı. Şimdi ise o heyecanı adeta bir tsunamiye dönüştüren yeni bir adım atıldı. Karşınızda video üretimini değil, bizzat dijital dünyayı yeniden şekillendirmeye gelen OpenAI Sora 2!

Bu yeni model, basit bir "yükseltme" değil; adeta bir devrim. Öyle ki OpenAI, bu sürümü "video için GPT-3.5 anı" olarak tanımlıyor. Yani metin tabanlı yapay zekânın hayatımıza girdiği o ilk büyük sıçrama neyse, Sora 2 de video için tam olarak o anlama geliyor. Sadece yazdıklarınızı videoya dökmekle kalmıyor, artık sesleri duyuyor, diyalogları anlıyor ve fizik kurallarını unutmuyor.

Sora 2 artık sadece video üretmeyecek: Yönetmenlik de yapacak!

Sora 2’yi önceki sürümden ayıran en temel özellik, artık çok daha akıllı olması. Eskiden sadece görsel bir dünya yaratırken, şimdi o dünyanın içine ses ve senkronize diyaloglar ekleyebiliyor. Yani bir karaktere "Merhaba dünya" dedirttiğinizde dudak hareketleri ve ses birbiriyle tam uyumlu oluyor. Bu, özellikle kısa filmler ve animasyonlar için oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir gelişme.

Sora 2'nin yeteneklerini gösteren bir video:

Dahası da var. Sora 2 artık fizik kurallarını çok daha iyi anlıyor. Bir topun zıplaması, bir dalganın kıyıya vurması veya bir kumaşın rüzgarda dalgalanması gibi detaylar, akıllara durgunluk veren bir gerçekçilikle işleniyor. "Cameo" adı verilen bir özellikle de kullanıcıların kendi görüntülerini veya seslerini videolara eklemesine olanak tanıyor. Kısacası Sora 2, size sadece bir kamera vermiyor, adeta yönetmen koltuğunu devrediyor.

Hem de cebimizde: Sora by OpenAI uygulaması yayımlandı!

OpenAI, bu devrimsel teknolojiyi sadece bir web arayüzü olarak bırakmadı ve en büyük hamlesini yaptı: "Sora by OpenAI" adıyla resmî mobil uygulamasını yayımladı. Evet, yanlış duymadınız. Artık bu akıl almaz güç, doğrudan telefonlarımızda olacak. TikTok ve Instagram Reels'i andıran dikey bir akışa sahip olan uygulama, yapay zekâ tarafından üretilen videolar arasında gezinmenize ve kendi videolarınızı oluşturup paylaşmanıza olanak tanıyor.

*Prompt: an astronaut golden retriever named Sora levitates around an intergalactic pup-themed space station with a tiny jet back that propels him. gorgeous specular lighting and comets fly through the sky, retro-future astro-themed music plays in the background. light glimmers off the dog's eyes. the dog initially propels towards the space station with the doors opening to let him in. the shot then changes. now inside the space station, many tennis balls are flying around in zero gravity. the dog's astronaut helmet opens up so he can grab one. 35mm film, the intricate details and texturing of the dog's hair are clearly visible and the light of the comets shimmers off the fur.

Şu an için App Store üzerinden sadece ABD ve Kanada'daki kullanıcılara davetiye usulüyle sunulan uygulama, bu gücü herkesin erişebileceği bir sosyal platforma dönüştürme potansiyeli taşıyor. Henüz Android sürümü hakkında bir bilgi olmasa da bu hamle, Sora 2'nin sadece profesyonellere yönelik bir araç değil, aynı zamanda yeni nesil bir sosyal medya ve içerik üretim platformu olma niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Sora 2 nasıl kullanılır? Ücretli mi?

Physics with Sora 2



...and some anime. pic.twitter.com/AkqVysryzH — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

Sora 2'nin Sora by OpenAI uygulaması ile kullanılabileceğini zaten söylemiştik. Ancak olay bundan ibaret olmayacak. sora.com adresi üzerinden kullanılabilecek yapay zekâ, ilk aşamada ücretsiz olacak. Tabii ki burada bazı kısıtlamalar uygulanacak. Ayrıca ChatGPT Pro kullanıcıları, sora.com üzerinden (ve yakında Sora uygulamasında) daha yüksek kaliteli ve deneysel olan Sora 2 Pro modelini kullanabilecekler. Şirket ayrıca gelecekte Sora 2'yi API olarak da sunacak.

Peki bu işin sonu nereye varacak? Sora 2 hangi sektörleri değiştirecek?

*Prompt: in the style of a japanese anime, the hero with white hair awakens his dormant powers. his body is enveloped in a blue and black fiery aura and markings grow to cover his face and body, a deep ancient power finally awakened...

Sora 2'nin yetenekleri, başta eğlence ve reklamcılık olmak üzere birçok sektörü kökünden sarsacak güce sahip. Düşük bütçeli film yapımcıları, sadece hayal güçlerini kullanarak sinematik sahneler yaratabilir. Reklam ajansları, haftalar süren prodüksiyonları saatler içinde tamamlayabilir. Eğitim materyalleri, sıkıcı metinler yerine etkileşimli ve görsel olarak zengin videolara dönüşebilir.

Elbette bu kadar güçlü bir teknolojinin etik tartışmaları da beraberinde getireceği aşikâr. Sahte içeriklerin (deepfake) yayılması ve telif hakkı sorunları, önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddeleri olacak. Ancak OpenAI, bu risklerin farkında olduğunu ve güvenlik önlemleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Net olan bir şey var ki; Sora 2 ile birlikte gerçek ile sanal arasındaki çizgi, hiç olmadığı kadar bulanıklaşıyor ve yaratıcılığın kuralları yeniden yazılıyor.