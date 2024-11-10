GPT-4 sonrası ciddi bir sessizliğe bürünen OpenAI'ın yeni yapay zekâ modelinin beklenen sıçramayı gerçekleştiremediği söyleniyor.

OpenAI'ın yapay zekâ gelişiminde son dönemde gözlemlenen yavaşlamayla başa çıkmak için yeni stratejiler geliştirmeye odaklandığı bildiriliyor.

The Information’da yayımlanan bir rapora göre şirketin sıradaki büyük modeli olan ve "Orion" kod adı verilen yapay zekânın, önceki versiyonlar kadar büyük bir sıçrama sunmayabileceği belirtiliyor.

Orion modeli beklenen sıçramayı yapamadı

Orion modelini test eden çalışanlar, bu yeni yapay zekâ modelinin performansının OpenAI'ın mevcut modellerini geride bıraksa bile GPT-3'ten GPT-4'e geçişte kaydedilen büyük sıçrama seviyesine ulaşmadığını ifade ediyor. Yani önceki modellerle kıyaslandığında ilerleme hızında bir düşüş olduğu gözlenmiş durumda. Öyle ki bazı alanlarda, özellikle de kodlama gibi spesifik becerilerde, Orion'un eski modellerden belirgin bir üstünlük sağlayamadığı da belirtiliyor.

Gözlemlenen bu yavaşlama karşısında OpenAI, yapay zekâ gelişimini sürdürebilmek adına yeni stratejiler geliştiriyor. Şirketin oluşturduğu özel bir ekip, azalan veri kaynaklarına rağmen modellerin performansını artırmanın yollarını araştırıyor.

OpenAI sentetik veri kullanımına geçiyor

Rapora göre bu stratejiler arasında Orion’un eğitim sürecinde yapay zekâ tarafından üretilmiş sentetik verilerin kullanılmasının yanı sıra, modelin eğitim sonrası süreçlerde iyileştirilmesi de bulunuyor. Bu sentetik veri kullanımı, mevcut doğal verilerin azaldığı bir dönemde yeni modellerin geliştirilmesi için önemli bir adım olabilir.

OpenAI’ya ulaşan kaynaklar, şirketten konuya dair bir yanıt alabilmiş değil ancak şirket daha önce yaptığı bir açıklamada bu yıl Orion adlı modeli piyasaya sürme planları olmadığını belirtmişti.

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