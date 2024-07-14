OpenAI'ın çalışanlarıyla yasa dışı gizlilik anlaşmaları yaptığı iddia edildi. OpenAI, sessizliğini koruyor olsa da iddianın gerçeklik payı yüksek gibi görünüyor.

Yapay zekâ sektörünün önemli temsilcilerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Washington Post'un gündeme getirdiği iddiaya göre şirket, çalışanların hükûmet yetkilileri ile görüşmelerini yasa dışı anlaşmalarla kısıtlıyordu. Üstelik konuya aşina kaynaklar, şirkette çok daha fazla usulsüzlük yapıldığını iddia ediyorlar.

Haberdeki bilgilere göre muhbirler, konuyla ilgili bir mektup yazdılar ve bu mektubu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'e gönderdiler. İşte bu mektupta, şirketin yaptığı usulsüzlükler anlatılıyordu.

OpenAI çalışanları, bazı durumlarda kıdem tazminatlarından feragat ediyorlar

SEC'e gönderilen mektupta, OpenAI'ın yasa dışı anlaşmalarının hükûmet yetkilileri ile görüşmeden ibaret olmadığı iddia ediliyor. Muhbirlere göre çalışanlar, bazı durumlarda kıdem tazminatı başta olmak üzere çeşitli mali haklarından feragat etmek zorunda kalıyorlar. OpenAI, gündeme bomba gibi düşen iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Mektup, ABD'li politikacıları harekete geçirmiş durumda. Bu bağlamda; olayı doğrulayan Senatör Chuck Grassley'den oldukça sert açıklamalar geldi. Tüm bunların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Grassley, hükûmetin de bu konuyla ilgili adımlar atması gerektiğini ifade etti.