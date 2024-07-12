OpenAI, yapay zekânın kapasitesini ölçmek için bir derecelendirme aracı geliştirdi. Bu araç; OpenAI'ın geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerini 1 ila 5 aralığında değerlendiriyor. Amaç, seviye 5'e ulaşmak.

Yapay zekâ dünyasının önemli temsilcilerinden OpenAI'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, geliştirilen yapay zekâların performanslarını ölçmek için bir derecelendirme sistemi oluşturduğunu açıkladı. Nasıl çalıştığı açıklanmayan derecelendirme sistemi, yapay zekâ teknolojilerini 1-5 aralığında seviyelendiriyor.

Bir OpenAI sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre derecelendirme sistemi, OpenAI'ın geliştirdiği yapay zekâların ne kadar akıllı olduğunu ölçmek için kullanılıyor. Ancak yapılan açıklama, OpenAI'ın bile yapay zekâ sektöründe başlangıç aşamasında olduğunu gözler önüne seriyor.

Peki OpenAI'ın oluşturduğu seviyeler ne anlam ifade ediyor?

OpenAI'ın oluşturduğu derecelendirme sisteminde oluşturulan seviyeler şöyle açıklanıyor:

Seviye 1: Günümüzdeki sohbet botları.

Günümüzdeki sohbet botları. Seviye 2: Doktora derecesinde bilgiye sahip sohbet botları. (OpenAI, ChatGPT'nin bu seviyeye ulaştığını söylüyor.)

Doktora derecesinde bilgiye sahip sohbet botları. (OpenAI, ChatGPT'nin bu seviyeye ulaştığını söylüyor.) Seviye 3: Kullanıcı adına hareket edebilen, karar alabilen yapay zekâ modelleri.

Kullanıcı adına hareket edebilen, karar alabilen yapay zekâ modelleri. Seviye 4: Yenilikler yaratabilen yapay zekâ modelleri.

Yenilikler yaratabilen yapay zekâ modelleri. Seviye 5: İnsanların oluşturduğu tüm organizasyonları yürütebilen bir yapay zekâ. OpenAI, bu seviyeyi yapay genel zekâ (AGI) olarak nitelendiriyor.

OpenAI'ın hedefi, yapay genel zekâya ulaşabilmek. Ancak bu o kadar da kolay bir şey değil. Tahminlere göre AGI'a ulaşılabilmesi için hâlâ milyarlarca dolarlık bilgi işlem seviyelerine ihtiyaç var. OpenAI CEO'su Sam Altman, 2023'te yaptığı bir açıklamada yapay genel zekâya ulaşılabilmesi için 5 yıl kadar zamana ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Yani 2028'li yıllar, gezegenimiz için yepyeni bir çağın başladığı bir dönem olabilir.