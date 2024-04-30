Opera, yapay zekâ modeli Aria'yı güncelledi. Tarayıcı üzerinden kullanılabilen model, artık çok daha yetenekli

Üretken yapay zekâ yarışına katılan şirketlerden biri de Opera’ydı. Tarayıcısıyla tanıdığımız şirket, geçtiğimiz yıl “Aria” ismini verdiği sohbet botu başta olmak üzere birçok yapay zekâ özelliği getirmişti. Bugün bu özelliklere yenilerinin eklendiği duyuruldu.

Yeni güncellemeyle birlikte Opera’nın Aria modeli iki önemli özellik kazandı. Görüntü ve ses odaklı olan bu özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Metin komutlarıyla görsel üretebilecek

Yeni güncelleme, yapay zekâ modelinin sizin verdiğiniz kelimelerle gerçekçi görseller üretmesine olanak tanıyor. Kullanması da oldukça kolay. Kenar çubuğunda yer alan Aria’yla bir sohbet başlatmanız ve oluşturmak istediğiniz görselin komutunu detaylarıyla birlikte yazmanız gerekiyor. Ayrıca memnun kalmazsanız sağ üste eklenen bir buton ile görseli yeniden oluşturabiliyorsunuz. Aria’nın Google’ın Imagen2 görsel üretme aracını kullandığını belirtelim.

Artık konuşabiliyor

Tarayıcının kazandığı diğer yapay zekâ özelliği ise Aria’ya ses kazandırıyor. Kullanmak için yine modelle bir sohbet başlatmanız gerek. Sonrasında ona sesli okutmak istediğiniz yanıtın üzerine gelmenize ve karşınıza çıkacak ses simgesine basmanız lazım. Bunun ardından model sesli bir şekilde metinleri sizin için okuyabiliyor.