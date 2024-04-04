Gizlilik ve güvenlik odaklı olmasıyla bilinen tarayıcı Brave, kasımdan beri kullanımda olan Leo yapay zekâ asistanını sonunda iPhone ve iPad'lere getirdi. Model, işinize yarayabilecek birçok kullanışlı özelliğe sahip.

Sitelerin sizi takip etmesini ve reklam görmeyi engellemesiyle bilinen gizlilik odaklı tarayıcı Brave de yapay zekâ furyasına katılanlar arasındaydı. Şirket, 2023’ün kasım ayında yerleşik olarak gelen “Leo” isimli bir yapay zekâ modelini kullanıma sunmuştu.

Şimdiye kadar Android ve masaüstünde kullanılabilen Leo, dün itibarıyla artık iPhone ve iPad kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

Benzersiz gizlilik sunan Leo modeli nasıl özelliklere sahip?

Leo’nun bir yapay zekâ asistanı olduğunu söylememiz mümkün. Kullanıcının işine yarayabilecek birçok işlevi yerine getirebiliyor. Bunlar arasında sorularınızı yanıtlama, sayfaları ve PDF’leri özetleme, içerik oluşturma, çeviri yapma, sayfaları yeniden yazma, kod yazma ve daha birçok şey yer alıyor.

iOS’te çıkışı, yepyeni bir özelliği de getiriyor. Daha önce Android’de olmayan bu özellik sesleri metine dönüştürebiliyor. Yani kullanıcı, sesli bir şekilde söylediği herhangi bir şeyi metine çevirebilecek. Brave, bunun yapay zekâ aracı ile olan etkileşimi daha kolay hâle getirdiğini belirtti.

Brave, Leo ilk çıktığında aracın “benzersiz gizlilik” sunacağını ifade etmişti. Şirkete göre model tamamen anonim. Leo ile yapılan görüşmeler kaydedilmiyor ve diğer modelleri eğitmek için kullanılmıyor. Ayrıca oturum açma zorunluluğu da bulunmuyor. Yani isteyen herkes bilgilerini paylaşmadan kullanabiliyor. Leo’nun farklı dil modellerine erişime sahip olduğunu belirtelim.

Bunlar arasında Anthropic’in Claude Instant modeli veya Meta’nın Llama 2 13B modeli var. Daha farklı modellere erişmeyi sağlayan 15 dolarlık Premium abonelik de mevcut.

Brave Leo iPhone ve iPad'lerde nasıl kullanılır?

iOS kullanıcıları, uygulamanın 1.63 versiyonunun güncellemesini yaptıklarında ücretsiz modele ulaşabilecekler. Kullanmak için de adres çubuğunda karşınıza çıkan “Leo’ya sor” kısmına tıklamak yeterli. İsterseniz ayarlardan modeli kapatabiliyorsunuz.