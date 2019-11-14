Opera'nın son güncellemesi uygulamaya çok önemli bir özellik getirdi. Programın son sürümü artık internet sitelerindeki reklam vericilerin izleyicilerini kullanıcılara gösterebiliyor. Bu da kullanıcıların ne kadar takip edildiğini görebilmeleri anlamına geliyor.

Opera, dünyadaki en bilindik internet tarayıcılarından bir tanesi. Benzerleri gibi tüketicilerin hizmetine ücretsiz olarak sunulan bu yazılım, geliştiriciler tarafından sürekli olarak güncelleniyor bu sayede de hem daha hızlı hem de daha güvenli olması amaçlanıyor. Şimdi yeni bir güncelleme yayınlayan Opera ekibi, tarayıcıya çok önemli bir güvenlik özelliği ekledi. Bu yeni özellik, internet sitelerinin tüketicileri ne kadar takip ettiğini gösteriyor.

Aslına bakacak olursak Opera bir süredir, güvenlik ve gizlilikle ilgili yeni özelliklere odaklanmış durumda. Bir önceki sürüm güncellemesinde kullanıcıların takip edilmesini engelleyen bir özelliği kullanıma sunan Opera, şimdi de internet sitelerinin kullanıcıları ne kadar takip ettiğini gösteren basit bir şablon ekledi. Böylelikle kullanıcılar, girdikleri internet sitesindeki reklam verenlerin kendilerini ne kadar izlediklerini açıkça görüntüleyebilecekler.

Opera'nın böyle bir özelliği hizmete sunmasının altında yatan asıl sebep, tahmin edebileceğiniz gibi tüketicileri daha bilinçli bir hale getirmek. Öyle ki bundan sonra Opera kullanıcıları, sıklıkla ziyaret ettikleri internet sitelerinin kendilerini ne kadar takip ettiklerini anlayabilecekler. Böylelikle kullanıcılar, hangi internet sitelerinden uzak durmak istediklerine karar verebilecekler.

Opera'nın yeni özelliği, kullanıcılar için bir hayli kolay bir kullanıma sahip. Özellik aktif edildikten sonra sitelerde bir kalkan simgesi bulunuyor ve simge aracılığıyla internet sitelerinin takip araçları belirli bir sayıyla gösteriliyor. Ayrıca bu özellik, tıpkı reklam engelleyicilerinde olduğu gibi basit bir tıklamayla anında kapatıp açılabiliyor.

Opera tarafından yapılan açıklamalara göre programın izleyici engelleyici özelliği, reklam engelleyici ile birlikte çalıştığında sitelerin performansını yüzde 76 oranında arttırıyor. Bu oran çok büyük bir anlam ifade ediyor çünkü bu açıklamadan, internet sitelerini yavaşlatan asıl şeyin reklamlar ve izleyiciler olduğunu anlayabiliyoruz. Bakalım Opera, yeni özelliğiyle tüketicileri cezbetmeyi başarabilecek mi?