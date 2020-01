Opera Neon: Tasarımıyla Ters Köşe Yapan İnternet Tarayıcısı

Son dönemde yine gündeme gelen ve geleceğin tarayıcısı denilen Opera Neon'un inceleme yazısı ile karşınızdayız. Özellikleri neler, nasıl kullanılır ve Opera Neon indirme yöntemleri gibi tüm soruların cevaplarını derledik.

Opera’nın geleceğin tarayıcısı olarak adlandırdığı Opera Neon, sıradan internet deneyimini farklı bir noktaya çeken tasarıma sahip. Mobil cihazlar sayesinde basitleşen kulllanıcı arayüzü mantığını bir web tarayıcısına taşıyan Opera Neon, farklılık isteyenler için oldukça ideal.

Başlamdan önce Opera tarayıcısının tüm güncel sürümlerine ve hangitarayıcının ne işe yaradığına dair bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi gelin Opera Neon'un artılarına ve eksilerine hep birlikte bakalım.

Opera Neon Windows:

Tarayıcının genel olarak özelliklerine baktığımızda işlevsel olmasından ziyade şık olmasına daha çok yatırım yapılmış gibi duruyor. Ancak buna rağmen birkaç özelliği kendini gerçekten sevdirmeye yetiyor. Özellikle bölünmüş ekran özelliği ile aynı anda iki sayfadan çalışabilir veya bir yandan klip izlerken bir yandan işlerinize devam edebilirsiniz. Aslında özellikleri bakımından iş kullanımı için daha uygun diyebiliriz.

Opera Neon macOS:

macOS X 10.9 ve sonrası için kullanılabilir durumda olan Opera Neon, Windows sürümünde sunduğu tüm özellikleri macOS’ta da sunuyor. Bölünmüş ekran, galeri oluşturma ve anlık ekran görüntüsü alma gibi özellikler burada da var. Şık tasarım isteyenler için yine hareketli sekmeler ve basit ana sayfa özellikleriyle yakın zamanda macOS kullanıcıları zaten alıştıkları özellikler.

Opera Neon özellikleri:

Tasarım:

Opera Neon denilince büyük ihtimalle herkesin aklına tasarımı gelecektir. Opera tarafından da zaten geleceğin tarayıcısı olarak adlandırılmıştı. Tarayıcının tüm sekmeleri hareketli animasyonlara ve canlı tepkilere sahip. Kullanırken tarayıcının size tepki verdiğini hissediyorsunuz. Sekmeler büyük ve yuvarlak bir şekilde dizayn edilmiş. Bu da sekmeler arasında hızlı dolaşmayı sağlıyor.

Hızı çok yüksek ama stabil değil:

Tarayıcı kullanırken en dikkat çeken şey ise web siteleri açarken veya sekmeler arasında gezerken gerçekten çok hızlı. Sekmelerin açılışı bir saniye bile sürmüyor. Ancak ne yazık ki, süreklilik bakımından aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Web siteleri arasında dolaşırken veya büyük bir web sitede farklı sayfalara girmek istediğinizde birçok kez sayfa çökebiliyor. Kısacası çok hızlı ama hataları da var.

Opera Neon bölünmüş ekran özelliği:

Neon’un en çok ön plana çıkan özelliği kuşkusuz bölünmüş ekran. İki farklı web sitesini aynı anda kullanmanızı sağlayan bu özelliğin çalışması da çok basit. Tek yapılması gereken, bir web sitesi açıkken, görmek istediğiniz ikinci sekmeyi ana ekrana doğru sürüklemek. Yukarıda sağ ve sol seçenekleri çıkacak. İstediğiniz bölgeye atabilirsiniz. Bu yöntemle bir yandan YouTube izlerken, bir yandan da başka sayfayı okuyabilirsiniz.

Müzikler arka planda çalsın diyenler için Opera Neon Player:

Çok fazla sekme arasında çalışırken bazen arka planda çalan şarkının veya sesin nereden geldiğini anlamak zor olabiliyor. Neon içerisinde ise direkt arka planda çalan her şeyi durdurabileceğiniz veya o sayfaya gidebileceğiniz bir player (oynatıcı) bulunuyor. Opera Neon Player ile ekranın sol üst kısmında tüm sesli medyaların kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.

Web sitelerinden görüntüler kırpma:

Web sitelerinde yer alan bir görüntüyü, bilgiyi vb. şeylerden ekran görüntüsü almak için kırpma aracı yer alıyor. Bunun için tek yapmanız gereken tarayıcının sol üst menüsünde yer alan fotoğraf simgesine tıklamanız. Daha sonra kırpmak istediğin yeri kare içine alın. Görüntü otomatik olarak kayıt ediliyor. Kırptığınız görselleri yine ekranın sol menüsünde yerlan galeriden görebilirsiniz.

Chrome, Safari gibi popüler tarayıcılarda bu özellik maalesef yer almıyor. Bu nedenle geleceğin tarayıcı olarak belirtilen Opera Neon’da bunun olması şaşırtmaması gerekiyor. Normalde ek bir program veya eklenti ile yapabileceğiniz işlemi Opera ile direkt tarayıcı özelliği ile yapabiliyorsunuz. Kaldırmak istediğiniz görselleri yine galeri üzerinden kaldırabilirsiniz.

Opera Neon'un Türkçe desteği var mı?

En çok merak edilenler arasında da yeni nesil tarayıcının Türkçe desteği olup olmadığı. Bunun için çok garip bir cevap vereceğiz; tarayıcının Türkçe desteği var ama çalışmıyor. Ayarlar içerisinde tarayıcı dili Türkçe olarak değiştirilebiliyor. Ancak bu işlemiyor. Yani ne yaparsanız yapın İngilizce olarak kalmaya devam ediyor. Bu nedenle aslında Türkçe desteği şimdilik yok desek daha doğru olabilir.

Büyük eksik: Opera Neon eklenti desteği yok

Opera denilince akıllara ilk gelenler arasında Opera indirme eklentisi desteği. Binlerce eklenti arasından VPN, reklam engelleme ve daha birçok eklentiyi tarayıcıya kurabiliyorsunuz. Ancak Neon buna izin vermiyor. Sadece buna değil hiçbir eklentiyi indirmenize izin vermiyor. Yani tarayıcıyı indirdiğiniz gibi sabit kullanmanız gerekiyor. Belki de en kötü özelliklerinden biri bu olabilir.

Opera ve Opera Neon arasında ne farklar var?

İki tarayıcı arasında farklar saymakla bitmez gibi duruyor. Biz yine de önce standart özellikler arasındaki farkları söyleyelim. Örneğin Opera’nın ana sürümü ve Opera GX kendi içerisinde standart ücretsiz reklam engelleyici ve dahili VPN ile geliyor. Bunun dışında WhatsApp ve Facebook Messenger özellikleri var. Opera Neon ise sadece ekran yakalama(kırpma), oynatıcı ve bölünmüş ekran özelliğini içeriyor.

Belki de günümüzde en çok indirilen ve kullanılan iki eklenti reklam engelleme ve VPN olabilir. İkisinin de Neon’a kurulamıyor olması gerçekten çok büyük bir eksik olarak göze çarpıyor. Bunun dışında Neon hiç stabil değil. Aniden siteler çökebiliyor veya bir saniye önce düzgün çalışan donup kalabiliyor. Bunlar da kullanıcılar için büyük sorunlar oluşturabilir. Hızlı ama güvenilir bir tarayıcı değil.

Neon, 2017 yılında piyasaya sürüldüğünden beri hiç güncelleme almadı. Bu da onu kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere karşı savunmasız bırakıyor. Bunun yanında Opera’nın standart sürümü sürekli güncelleme alıyor. Tarayıcıların güvenli sayılmaları için sürekli güncelleme almaları çok önemli. Örneğin virüslerin en çok yayılmasını 3. taraf reklamlar nedeniyle oluyor ve Neon’da reklam engelleyici kurulamıyor.

Gizlilik konusunda gelince aslında Opera bu konuda sabıkalı bir tarayıcı. Şirket gizlilik olarak kullanıcıların tüm ip adreslerini ve tarama geçmişlerini depolayıp, daha sonra istediği herhangi biriyle paylaşma hakkını saklı tuttuğunu açıkça belirtiyor. Yani verilerimizi diledikleri gibi farklı firmalara veya kişilere satabilirler. Bu da sadece Neon için değil, tüm Opera sürümleri için gizlilik endişesi yaratıyor.

Sonuç:

Opera Neon diğer Opera sürümleri arasında tasarım olarak en şık olanı. Ancak tasarımdaki şıklığını diğer özelliklerine yansıtamamış durumda. Sadece tasarımı için kullanmak şu an için mantıklı değil gibi duruyor. 2017 yılından beri güncelleme almamış ve eklenti kurulamıyor olması tarayıcıyı adeta baltalıyor. Bunun dışında kesinlikle stabil bir tarayıcı diyemeyiz. İnternette gezinirken veya video izlerken her an site çökebiliyor.

Yukarıda anlattığımız nedenlerden ötürü Opera Neon için şu an kullanılması doğru olmayabilir diyebiliriz. Ancak bu tarayıcı Opera’nın gelecek planları içerisinde yer alan ve yeni nesil tarayıcı olarak belirtilen bir tarayıcı. Bu nedenle daha sonra gelecek güncellemeler ile tarayıcı iyileştirmelerinden sonra bu konuyu tekrar düşünmemiz gerekebilir. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.