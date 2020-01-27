Tüm Güncel Opera Sürümleri - (Android, iOS, PC, macOS İndir)

İnternet tarayıcıları arasında kendisini günden güne belli eden Opera'nın neredeyse tüm işletim sistemlerinde çalışan, en güncel sürümlerini bir araya getirdik. Android, iPhone (iOS), Windows ve macOS uyumlu Opera sürümleri değerlendirdik.

Opera çıkardığı yeni tarayıcıları ile Google Chrome ve diğer tarayıcılara meydan okuyor. Oyunculara özel Opera GX ve geleceğin tarayıcısı olarak adlandırdıkları Opera Neon, tasarımları ve özellikleri ile şimdiden milyonlarca kişi tarafından indirildi. Öte yandan Opera mobil sürümleri de çok sevildi ve birçok telefona girmeyi başardı. Android ve iPhone (iOS) telefonlar için birçok özellik de sunuyor.

Opera’nın belki de bu kadar çok sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri Opera indirme eklentisi sayesinde binlerce uzantı kurulabilmesi. Bunun dışında sınırsız ve ücretsiz Opera VPN, dahili reklam engelleyici yine tarayıcıyı çekici hale getiriyor. Bu içeriğimizde de daha önce Opera kullanmamış olanlar için, seveceklerini düşündüğümüz tüm işletim sistemleri için Opera sürümlerini derledik.

Opera (Android):

Opera indir mobil:

Opera indir APK:

Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirilen Opera, sunduğu özelliklerle adeta kullanıcılarını mest ediyor. Uygulama ile beraber ücretsiz ve tamamen sınırsız dahili VPN de geliyor. Bunun dışında artık internetin her anında karşımıza çıkan reklamları engelleme seçeneği de yine uygulama içerisinde yer alıyor. Bunun dışında gece modu, gizli sekme gibi kullanışlı özellikleri de var.

Opera Mini (Android):

Opera indir Android:

Opera Mini temel olarak internette gezinirken veri tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Play Store’da 100 milyondan fazla indirilen uygulama, reklam engelleme özelliğine de sahip. Tarayıcının temel çalışma prensibi ise genel olarak sadece gördüğünüz alanı veri olarak kullanıyor. Bu kullanımı da Ayarlar bölümünden dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bu ayar web sitelerini düzgün görüntülenmesini engelleyebilir.

Opera Touch (Android ve iOS):

Opera indir Android ve iOS:

Opera Touch, diğer sürümler arasında iOS versiyonu bulunan tek mobil tarayıcı. Uygulama seyahat edenlere özel tasarlanmış ve tasarımı ile ödül almış. Tek elle kullanıma uygun olan Opera Touch, tasarımı ile sizi mutlu etse de performansı ile biraz üzebilir. Çünkü diğer sürümlere göre daha az özelliğe sahip. Yine de yolculuklarda kullanmak için en ideal tarayıcılardan biri.

Diğer mobil işletim sistemleri için Opera sürümü:

Android ve iOS dışında telefonlar kullananlar da Opera’yı telefonlarına indirebiliyorlar. Bunun için öncelikle m.opera.com adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Sayfada karşınıza çıkacak indirme butonları ile Opera’yı telefonunuza kurabilirsiniz. Bu sürümünde popüler gece modu, gizli sekme ve kısayol eklentileri bulunuyor. Diğer sürümlerden bariz tek farkı ise reklam engelleyici eklentinin olmaması.

Opera (Windows ve macOS):

Bilgisayardan Opera kullanmak isteyenler sınırsız sayıda özellik ve belki de en önemlisi özgürlük kazanıyorlar. Opera’nın Windows sürümünde dahili sınırsız VPN, reklam engelleme, kısayollar ve daha birçok özellik bulunuyor. Buradan da indirebileceğiniz Opera tarayıcısını Android telefonunuzla da eşleştirip, ortaklaşa bir kullanım gerçekleştirebilirsiniz.

macOS sürümü de Windows sürümü gibi tüm özelliklere sahip. Tarayıcıda bulunan yan menüden tek tuş ile Facebook Messenger ve WhatsApp uygulamalarını kullanabilirsiniz. Opera’da 2.500 üzeri eklenti bulunuyor ve bu eklentilerden dilediğinizi kurabilirsiniz. İçerisinde otomatik para dönüştürücü bile var. Opera macOS sürümünü buradan indirebilirsiniz.

Oyunculara özel tarayıcı Opera GX (Windows ve macOS):

Oyuncuları adeta çıldırtacak derecede güzel ve kullanışlı bir tarayıcı. Opera GX’in en muazzam özelliklerinden biri de kullanacağı bellek miktarını ve hatta interneti ayarlayabilirsiniz. Böylece oyun oynarken daha iyi performans almak için tarayıcıyı kapatmanıza gerek kalmıyor. Bunun dışında reklam engelleme, dahili ücretsiz VPN gibi özellikler yine var.

Bu muazzam tarayıcıyı macOS kullananlar da indirebiliyor. Tarayıcı içerisinde Twitch entegrasyonu da var. Böylece hesabınızla abone olduğunuz veya takip ettiğiniz yayıncılar, yayın açtıkları anda görebiliyorsunuz. Tarayıcının renkleri, sesi ve hatta haber akışı bile tamamen kişiselleştirilebilir. Opera GX’in macOS sürümünü buradan indirebilirsiniz.

Sıra dışı tasarıma sahip tarayıcı Opera Neon (Windows - macOS):

Opera’nın geleceğin tarayıcısı olarak tanıttığı Opera Neon, şık tasarımı ve kullanımı ile dikkat çekiyor. Tarayıcıda aslında tamamen görselliğe önem verilmiş. Basit ve düz sekmeler yerine, animasyonlu ve hareketli sekmeler kullanılmış. Bunun yanında tüm özellikler çok kolay şekilde ulaşılabilir hale getirilmiş. Opera Neon’u Windows bilgisayarınıza buradan indirebilirsiniz.

Opera Neon macOS için de kullanılabiliyor. Güzel özelliklerinden biri de bölünmüş ekran. Bir yanda Facebook Messenger veya WhatsApp ile mesajlaşırken, bir yandan video izlemeye veya internette gezinmeye devam edebilirsiniz. Tarayıcının tek kötü yanının Opera indirme eklentisi ve reklam engelleyici olmaması olarak söyleyebiliriz. Zaten Opera Neon hâlâ geliştirme aşamasında olan bir tarayıcı.

Güncel tüm Opera sürümleri bu şekilde. Opera indirmek için yukarıda da verdiğimiz linkleri kullanabilirsiniz. Tarayıcının şu an en kapsamlı ve gelişmiş sürümü Opera olarak geçiyor. Diğer sürümleri ise henüz geliştirme aşamasında ve erken erişimde. Ancak içeriklerine baktığımızda yakın zamanda adlarından çok sık söz edeceğiz gibi duruyor.