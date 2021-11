Christopher Nolan’ın 2023 yılında vizyona girecek filmi Oppenheimer’ın oyuncu kadrosuyla ilgili heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Deadline’a bildirilen iddiaya göre Matt Damon ve Robert Downey Jr’ın filmde rol alma durumu var. Ancak henüz bu konuda resmî bir açıklama yapılmış değil.

Modern sinemanın en kendine has senarist ve yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan’ın en yeni filmi Tenet, 2020 yazında vizyona girmişti. Hikaye işlemede doğrusallıktan kaçınarak özellikle bilim kurgu türünde önemli bir isim haline gelen Nolan, şimdi ise ‘Oppenheimer’ adındaki yeni filmi üzerinde çalışıyor.

Oppenheimer’ın ilk ortaya çıkışından beri şimdiden film hakkında birçok bilgi öğrendik, iddialar duyduk. Yeni gün yüzüne çıkan bir iddia ise filmin oyuncu kadrosuyla ilgili. İddiaya göre şu anda kadroda yer almaları için Matt Damon ve Robert Downey Jr ile görüşülmekte.

İkisinden de henüz bir açıklama gelmedi

Daha önce filmin oyuncu kadrosunda özellikle Peaky Blinders dizisiyle ününü artırmış İrlandalı oyuncu Cillian Murphy’nin bulunacağını öğrenmiştik. Murphy, yine Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği 2010 yapımı Inception’da da yer almıştı. Şimdi ise Iron Man rolüyle hafızalara kazınan Robert Downey Jr ve daha önce Nolan’ın Interstellar filminde rol alan Matt Damon’ın filme dahil olması söz konusu. Ancak iki oyuncu da henüz konu hakkında yorum yapmış değil.

2023 yılında vizyona girecek olan Oppenheimer’ın yapımcılığını, Nolan’la birlikte Emma Thomas ve Charles Roven da üstlenecek. ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ adlı kitaptan uyarlanacak olan film, atom bombasının icadından sorumlu bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ı odak alacak. Film aynı zamanda Hiroshima’nın bombalanmasının yıldönümünden 2 hafta önce vizyona girecek.