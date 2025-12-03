Çok Uygun Fiyata 120Hz Ekran Sunan OPPO A6x Tanıtıldı

OPPO, A6 serisine A6x isimli bir telefon daha eklendi. Giriş-orta segmentte konumlanan bu telefon, çok beklentisi olmayan, uygun fiyatlı telefon arayanları mutlu edecek.

Üst düzey özellikler sunan telefonlarıyla son yıllarda iyice popülerleşmeyi başaran OPPO, ülkemizde de satılan orta segmentteki A6 serisi cihazlarına bir yenisini daha ekledi. Yine fiyat performans konusunda iddialı bir model olacak bu telefon, A6x ismiyle çıkış yaptı. Cihaz, hem 4G hem de 5G versiyonlarıyla geliyor.

Telefonun ön tarafında delikli ekran kullanıldığını görüyoruz. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilmiş 2’li kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca arkada desenli bir tasarım da görüyoruz. 4G ile 5G versiyonlarının işlemci dışında aynı özelliklere sahip olduğunu belirtelim.

Karşınızda OPPO A6x

Telefonlarda 6,75 inç boyutunda LCD panel kullanılan bir ekran yer alıyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük var. Maksimum parlaklığı ise 1.125 nit olarak açıklandı. Parmak izi sensörü de yan tarafa yerleştirilmiş. 5G versiyonun yeşil ve mavi renklerle, 4G’nin ise mavi ve mor renklerle sunulacağını ekleyelim.

5G versiyonda yüksek performans sunmayan ancak günlük performans için yeterli bir işlemci diyebileceğimiz Dimensity 6300 bulunuyor. 4G’de ise Snapdragon 685 çip var. Cihazlar,** 4/6 GB RAM ve 64/128/256 GB depolamayla** kullanıcıların beğenisine sunulacak.

IP64 dayanıklılıkla gelen telefonların arkasında 13 MP’lik ana kamera ve yardımcı bir sensör bulunuyor. Deliğe yerleştirilen kamera ise 5 MP olarak açıklandı. Giriş seviyeye yakın olmalarına rağmen 6500 mAh’lik yüksek bir batarya kapasitesi sunuyorlar. 5G’de 45W desteği var, 4G’de hızlı şarj yok. Cihazların ColorOS 15 ile kutudan çıktığını belirtelim.

OPPO A6x 5G özellikleri

Ekran 6,75 inç, HD+, 120 Hz, LCD, 1125 nit İşlemci Dimensity 6300 RAM 4/6 GB Depolama 64/128/256 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6500 mAh (45W) İşletim sistemi ColorOS 15

OPPO A6x 5G fiyatı